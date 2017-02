Baskets: Eine Anja Elbel reicht nicht

Oberliga-Basketballerinnen ziehen in Nürtingen trotz guter Leistung den Kürzeren

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Basketball, Oberliga Damen: TG Nürtingen – BV Villingen-Schwenningen 77:45. (csd) Gut gespielt und doch verloren: Dieses Fazit zogen die Baskets nach der Niederlage in Nürtingen. Die Gastgeberinnen hatten einen Sahnetag erwischt, eine fast 100-prozentige Quote bei den Würfen von außen und eroberten sich unterm Korb oft den Rebound.

Auf der anderen Seite gab es viele gelungene Spielzüge, die Anja Elbel mit ihrem unnachahmlichen Zug zum Korb immer wieder erfolgreich abschloss. Allerdings wurden etliche gute Anspiele unter den Korb von den drei Centerspielerinnen vergeben. Eine Anja Elbel war an diesem Tag zu wenig, obwohl man sich in der Defense steigerte und richtig gut agierte. Aber die Nürtinger Damen ließen Ball und Gegner laufen und verwandelten ihre Würfe außerhalb der Zonenbegrenzung. Den Spielerinnen aus VS, die von Felicia Kälble gecoacht wurden, gelangen insgesamt drei Würfe von jenseits der Dreierlinie. Aber das reichte gegen einen treffsicheren Gegner nicht. Nürtingen gewann deutlich und verdient mit 77:45 Punkten.

Für die Baskets VS spielten: Anja Elbel (21 Punkte/davon 1 Dreier), Johanna Eppler (4), Anne Haas (2), Birgit Kälble (6), Hannah Lindner (2), Birgit Mädge, Sabrina Payo Munoz (1 Dreier), Christine Schell-Deking (2) und Imke Weißer (5/1).