Baskets: Die Last ruht auf Anja Elbel

Oberliga-Damen und Landesliga-Herren auswärts unterm Korb

Basketball, Oberliga Damen: VfL Waiblingen – BV Villingen-Schwenningen (Sonntag, 17:15 Uhr). (csd) Am Sonntag reisen die Baskets VS zum direkten Tabellennachbarn VfL Waiblingen, den man in der Hinrunde in der Deutenberghalle mit zehn Punkten Differenz bezwang. Allerdings müssen die Basketballerinnen aus der Doppelstadt auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Felicia Kälble ist länger verletzt, so dass die Last des Spielaufbaus wieder auf den jungen Schultern von Anja Elbel ruht. Zusätzlich gehört sie zu den Top-Scorerinnen der Mannschaft und der Liga, so dass viel von ihr abhängt. Baskets-Trainer Sergey Tsvetkov hat im Training das Spiel gegen Zonenverteidigung angesprochen, da viele Mannschaften der Oberliga auf diese Verteidigungsvariante zurückgreifen. Gerade dabei sind die Würfe von außen wichtig. Hier sieht man eine Steigerung bei den Baskets.

Thiam-Team will Lauf fortsetzen

Landesliga Herren: TV Konstanz – BV Villingen-Schwenningen (Samstag, 18 Uhr). Zum Derby auf Landesliga-Ebene fahren die Baskets VS nach Konstanz. Die Spieler von Samba Thiam wollen den aktuellen Lauf weiter fortsetzen und auch das fünfte Spiel in Folge gewinnen. So ausgeglichen, wie in dieser Saison in der Liga gespielt wird, zählt hier jeder Punkt, um am Ende im vorderen Mittelfeld zu bleiben. Allein Söflingen und Böblingen haben sich etwas absetzen können, aber auch sie haben zwei oder drei Niederlagen auf dem Konto. Spiele gegen Konstanz sind immer was Besonderes und so will man am Samstag auf jeden Fall angreifen. Gespielt wird in der Pestalozzihalle.