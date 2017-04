Regionalsport Schwarzwald Baskets-Damen bleiben in der Oberliga

Basketballerinnen verlieren in Gerlingen. Landesliga-Herren landen im sicheren Mittelfeld

Basketball, Oberliga Damen: KSG Gerlingen – BV Villingen-Schwenningen 57:42. (csd) Richtig spannend wurde es nochmal für die Damen des BV Villingen-Schwenningen am letzten Spieltag der Oberliga Württemberg. Die Mannschaft musste den neunten Tabellenplatz erreichen, wollten sie mit dem Abstieg oder einer Relegation nichts zu tun haben. Obwohl die Spielerinnen von Trainer Sergey Tsvetkov eine gute Leistung zeigten, trafen sie an diesem Tag auf zwei ehemalige Regionalligaspielerinnen im Team des punktgleichen Gegners. So startete Gerlingen gleich mit drei Dreiern und damit 19 Punkte im ersten Viertel, obwohl VS mit einem Dreier von Feli Kälble mit 13 Punkten noch in Schlagdistanz blieb. Im zweiten Viertel startete Anja Elbel, Top-Scorerin der Partie mit 24 Punkten, mit einem erfolgreichen Dreier. Aber danach ließen die Gerlinger keine einfachen Korbwürfe mehr zu, und auch die fälligen Freiwürfe wurden nicht verwandelt. So zog Gerlingen bis zur Halbzeit auf 33:19 davon.

Nach der Pause pressten die Baskets den Gegner nach jedem Korbversuch und kamen zu zahlreichen Ballgewinnen. Gerlingen wankte und VS kam bis auf 36:38 heran. Doch den Baskets fehlte das Wurfglück von der Freiwurflinie; sie verwandelten nur fünf von 18 Versuchen. So konnte man aus den Fouls der Gerlinger keinen Profit ziehen und unterlag mit 57:42. Noch am Sonntagabend kam Entwarnung, denn Nürtingen verlor erwartungsgemäß und muss nun auf dem zehnten Platz zittern, ob eine Relegation ausgetragen werden muss oder nicht. Die Spielerinnen aus VS hingegen können den Klassenerhalt in der Oberliga Württemberg feiern.

Für die Baskets VS waren im Einsatz: Anja Elbel (24 Punkte/davon 2 Dreier), Johanna Eppler, Birgit Kälble (1), Felicia Kälble (10/1), Natalia Kraft, Birgit Mädge, Simone Müller, Christine Schell-Deking (4), Susanne Schmidt (3) und Imke Weißer.

Baskets-Herren geht die Kraft aus

Landesliga Herren: Baskets Elchingen – BV Villingen-Schwenningen 92:69. Wieder einmal musste Trainer Samba Thiam am Samstag auf einige Stammspieler verzichten und so standen ihm nur sechs Spieler in Elchingen zur Verfügung. Während die Gäste den dritten Tabellenplatz bereits sicher hatten, konnten die Spieler aus VS mit einem Sieg noch auf Platz vier vorrutschen. Entsprechend motiviert gingen sie das Spiel an und konnten vor allem die zugesprochenen Freiwürfe in Punkte ummünzen. Nach dem ersten Viertel lagen die Baskets mit drei Punkten vorne. Dann aber gelang Elchingen ein 18:0-Lauf, ehe Viktor Kaufmann mit einem Dreier von seinen späteren 22 Punkten ein Lebenszeichen setzte. Elchingen ging mit einer 43:32-Führung in die Pause. Im dritten Viertel gelangen den Gästen die wichtigen Drei-Punkte-Würfe durch Viktor Kaufmann, Kjell Deking und Daniel Piovano und kamen bis auf vier Punkte an den Gegner heran. Doch nun zeigten sich die Nachteile des intensiven Spiels, denn Kjell Deking, der als einziger Centerspieler mitgefahren war, musste das Spielfeld mit seinem fünften persönlichen Foul verlassen. So kam Elchingen zu einem 92:69 Erfolg, der doch etwas zu hoch ausfiel. Die Landesligaherren schließen die Saison auf dem fünften Tabellenplatz ab, punktgleich mit den Teams aus Göppingen, Konstanz und Derendingen.

Für die Baskets VS waren im Einsatz: Kjell Deking (13 Punkte/davon 2 Dreier), Kevin Joas (8), Viktor Kaufmann (22/4), Adrian Muja (6), Daniel Piovano (19/1) und Erik Simon (1).