"Basketball-Revolution" steht bevor

Basketball-Regionalliga: Zehn Tage sind es noch. „Am 25. März wird beschlossen, ob die Ausländerregelung der 2. Bundesliga weiterhin Bestand hat“, kündigte Matthias Busse, Pressesprecher der wiha.Panthers Schwenningen, an. Busse geht davon aus, dass die derzeitige Ausländerbeschränkung gekippt wird. „Nach EU-Recht dürfen Bürger aus anderen EU-Ländern nicht schlechter gestellt werden als deutsche Bürger. Die Liga kann sich nicht über geltendes EU-Recht hinwegsetzen“, betont Busse. Nach den aktuellen Statuten müssen in der Liga Pro B, der neuen Spielklasse der Panthers, mindestens drei Spieler mit deutschem Pass auf dem Feld stehen.

Auch Panthers-Geschäftsführer Frank Singer erwartet, dass in zehn Tagen die derzeitige Ausländerregelung hinfällig wird: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Liga aufs Glatteis begibt. Es gäbe auch ein schlechtes Bild für die Liga, wenn wir mit einer einstweiligen Verfügung spielen würden.“ Sollte die Änderung wirklich kommen, spricht Singer von einer "Basketball-Revolution“. Kommt sie nicht, gehen die Panthers gerichtlich gegen die Entscheidung vor. „Wir werden nicht kleinbeigeben“, verdeutlicht Busse. Bliebe die jetzige Regelung dennoch bestehen, müssten die Schwenninger ihren Kader kräftig umkrempeln. Singer: „Wir haben Spieler, die sich mit ihrer Familie über mehrere Jahre in der Region eingelebt haben. Das Ganze wäre ihnen gegenüber nicht fair.“

Business-Abend: Nachdem der vorzeitige Aufstieg in die Liga Pro B feststeht, laufen auch die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die Panthers genießen zwar bereits jetzt schon große Unterstützung der Sponsoren, müssen die Einnahmen aber für die neue Herausforderung noch weiter erhöhen. Der Etat soll von 160.000 Euro auf 250.000 Euro erhöht werden. Um neue Möglichkeiten zu präsentieren, lud der (Noch)-Regionalligist seine Sponsoren am Dienstag zu einem Business-Abend ins Gebäude der AOK Schwarzwald-Baar in Villingen ein. Dabei wurde auch bekanntgegeben, dass die Schwenninger nächste Saison einen neuen Premium-Trikotsponsor haben werden. Die Firma Kübler wird die Panthers zwar weiter unterstützen, allerdings nicht mehr als Premium-Trikotsponsor.

JBBL: Um auch den Nachwuchs-Basketball in Schwenningen auf eine höhere Stufe zu stellen, wird der Verein für nächste Saison eine Mannschaft in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) melden. „Das ist wichtig für die Verzahnung von den aktiven Mannschaften mit dem Nachwuchs“, so Singer. Neuer Trainer des Jugendteams wird Marian Thede. Der Deutsch-Rumäne durchlief in Rumänien alle Jugendnationalmannschaften und hat in Deutschland schon Erfahrung als Bundesliga-Trainer gesammtel. Ein weiteres Ziel des Vereins ist es, mit der zweiten Herren-Mannschaft in die Oberliga aufzusteigen.

Meisterfeier: Erst nach dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 25. März steigt die große Meisterfeier der Panthers. Die Planungen dafür sind längst angelaufen. Die Fans haben die Chance, die schweißgetränkten Trikots der Spieler zu ersteigern. Zudem gibt es über 400 Fan-T-Shirts. Die Mannschaft plant auch einige Überraschungen für die Zuschauer. „Wir werden im Vorfeld nicht alles verraten“, betont Trainer Alen Velcic, um im gleichen Atemzug anzufügen: „Es wird Freibier für die Fans geben.“

Lizenz: Bis zum 15. April müssen die Panthers ihre Lizenzunterlagen für die Pro B einreichen. Involviert ist neben der sportlichen Leitung auch ein Steuerberater, da die Aufgaben vielfältig sind. Velcic: „Wir wollen die Unterlagen so perfekt und vollständig vorlegen, dass wir keine Aufforderung zur Nachbesserung erhalten werden.“

Pro B: Mit dem FC Bayern München II, Bayer Leverkusen sowie den langjährigen Konkurrenten Weißenhorn, Lions Karlsruhe oder Elchingen warten in der kommenden Saison attraktive Gegner auf den Neuling aus dem Schwarzwald. „Da wird es sicherlich einige Basketball-Festtage in Schwenningen geben“, ist auch bei Velcic eine gewisse Vorfreude zu merken. Noch mehr freut sich der Coach auf Playoffs, die es in dieser Liga wieder gibt. Velcic: „Playoffs habe ich jahrelang vermisst.“

