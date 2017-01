Basketball: Panthers verzweifeln an Kochendörfer

Regionalliga-Spitzenreiter verliert überraschend in Tübingen mit 88:99

Basketball, Regionalliga: (mb) Das Spieljahr 2017 begann für die Wiha Panthers mit einer Niederlage. Beim Derby unterlagen die Schwenninger beim SV Tübingen mit 99:88 (22:25;24:23;32:23;21:17). Die „Tigers“ hatten einen Sahnetag erwischt und in Routinier Max Kochendörfer den überragenden Spieler in ihren Reihen.

Die Gastgeber hatten verletzungsbedingt eine eher verkorkste Hinrunde hinter sich. Bereits vor Wochenfrist in Speyer bewies das Team von Claus Sieghörtner jedoch, dass nun alle Leistungsträger wieder fit sind und so knüpften die „Tigers“ an die Vorjahre an, als sie zwei Mal Vizemeister wurden. Insbesondere Center Rouven Hänig war anzumerken, dass er wieder leichtfüßig unter dem Korb agieren konnte. Er lieferte sich mit Panthers-Kapitän Edin Alispahic ein beeindruckendes Duell.

Für die Panthers war es eine schwierige Aufgabe. Sobald die Raubkatzen dem starken Hänig die Räume in der Zone eng machten, war Raum für die Tübinger Schützen, insbesondere für Kochendörfer, der phantastische sechs von sieben Dreier-Versuchen verwandelte. Insgesamt wies Tübingen eine Dreierquote von 67 Prozent auf (13 von 20). „Wir haben die taktischen Vorgaben bei der Verteidigung der Distanzschützen nicht eingehalten. Das rächt sich gegen einen solch starken Gegner“, konstatierte Trainer Velcic.

Offensiv konnten die Panthers über weite Strecken hoch zufrieden sein. Angeführt von Darius Pakamanis spielten die Schwenninger von Beginn an stark. Von Beginn an hieß in diesem Fall 20.20 Uhr, nachdem sich der Spielbeginn auf Grund eines U18-Spiels verzögert hatte. Neben Alispahic waren Sergej Tzvetkov und Tabari Perry offensiv die Schlüsselfaktoren. Im Laufe des Spiels wurde Nikola Fekete ebenfalls stärker, insbesondere angestachelt von Anfeindungen aus dem Publikum.

„Wir haben leider im Schlussviertel etwas die Linie verloren“, gestand Trainer Velcic, „da haben wir Trainer wohl auch nicht bestmöglich reagiert“. Tübingen konnte unter dem Korb die Räume eng machen. Den Panthers fehlte die notwendige Sicherheit aus der Distanz. Tübingen hingegen traf gute Entscheidungen und zog in den letzten drei Minuten entscheidend davon. Für die Panthers wird das nächste Heimspiel gegen Limburg daher richtungsweisend, um nicht schon zu Beginn der Rückrunde unter Druck zu geraten.

Es spielten für die Panthers: Darius Pakamanis (8 Punkte / 2 Rebounds / 0 Assists), Samba Thiam (5/6/1), Sergej Tzvetkov (13/0/0), Nikola Fekete (13/0/1), Davor Barovic (0/2/0), Aljosa Remus (5/3/2), Boyko Pangarov (2/1/0), Tabari Perry (22/8/3), Edin Alispahic (20/10/0).