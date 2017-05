Regionalsport Schwarzwald Bärenstarke Donaueschinger DJK-Elf

Chancen auf Rang zwei intakt

Fußball-Landesliga: VfR Stockach – DJK Donaueschingen 1:5 (0:1). Bereits früh gab es auf beiden Seiten viele Chancen, die anfangs jedoch ungenutzt blieben. Für die Gastgeber hatten Henkel und Reiser erste Möglichkeiten, bei den Gästen Max Schneider. Die bis dahin ausgeglichene Partie ging hin und her, bis in der 26. Minute die Gäste durch Daniel Köpfler in Führung gingen. Nach einem Freistoß hielt VfR-Keeper Schreng den Ball nicht fest und Köpfler hatte keine Mühe beim Abschluss.

In der zweiten Halbzeit dauerte es zehn Minuten Anlaufzeit, bevor sich beide Mannschaften wieder zwingende Chancen erspielten. Stephan Ohnmacht schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag. Erst schob er in der 64. Minute den Ball in die linke untere Ecke, zwei Minuten später drückte er den Ball mit dem Kopf über die Linie. In der 71. Minute erzielte Isa Sabuncuo einen Treffer für die Gastgeber, doch für eine Aufholjagd langte es nicht. Stattdessen erzielte Tobias Wild erst das 1:4 in der 78. Minute, bevor er in der 81. Minute den 1:5-Endstand erzielte.

Tore: 0:1 (26.) Köpfler, 0:2 (64.) Ohnmacht, 0:3 (66.) Ohnmacht, 1:3 (71.) Sabunco, 1:4 (78.) Wild, 1:5 (81.) Wild; SR: Pesch (Langenargen); ZS: 150.

DJK Donaueschingen: Neininger, Ganter (62. Hölzenbein), Köpfler, Erndle, Cakici, Sauter, Kleinhans (63. Allaut), Schneider (46. Wild), Ohmmacht, Schorpp, Albicker.