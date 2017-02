Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu: Meine Mannschaft stellt sich von allein auf

Kurstädter spielen am Samstag in der Verbandsliga zu Hause gegen den SC Lahr. Gastgeber haben nur zwölf einsatzfähige Spieler

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SC Lahr (Samstag, 15 Uhr). Im ersten Heimspiel des Jahres empfängt der FC Bad Dürrheim den punktgleichen Tabellennachbarn, der allerdings schon eine Partie mehr absolviert hat. Im ersten Vergleich zwischen beiden Teams setzte sich Lahr im August mit 3:1 Toren durch. Dieses Ergebnis sowie die 3:4-Auftaktniederlage am vergangenen Wochenende in Neustadt, sollte für die Kurstädter Motivation genug sein, um am Samstag zu punkten.

Lahr startete am vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Heimsieg gegen Stadelhofen in das neue Kalenderjahr. Lahrs Top-Torschütze Ilhan erzielte dabei seinen zehnten Saisontreffer. Im Hinspiel hatte Ilhan mit zwei Treffern großen Anteil am Sieg des SC Lahr, der erst im Juli 2015 nach einer Fusion des Lahrer FV und der Spvgg. Lahr entstand.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu muss sich wahrscheinlich um seine Anfangsformation keine Gedanken machen. „Aktuell habe ich nur zwölf Spieler aus meinem Kader. Die Mannschaft stellt sich von allein auf“, ist Scheu alles andere als glücklich über die Situation. Jonas Schwer wurde unter der Woche nach seinem Nasenbeinbruch operiert. Christian Braun ist nach seiner roten Karte in Neustadt gesperrt, wobei die Dauer der Sperre noch unklar ist. Hinzu kommen weitere angeschlagene oder verletzte Spieler. Patrick Detta hat das Lauftraining aufgenommen, ist aber noch kein Thema für das Spiel. Somit wird Winter-Neuzugang Mustafa Akgün nach einem Kurzeinsatz in Neustadt wohl sein Debüt in der Anfangself geben. Zvonimir Fantov wird wahrscheinlich wieder außen in der Viererkette spielen. Ein Ersatz für Schwer wird noch gesucht, ebenso einer für Top-Torjäger Braun.

Scheu schätzt Lahr als starke und gut besetzte Mannschaft ein. „Mein Trainerkollege hat ganz andere personelle Möglichkeiten und einen prall gefüllten Kader. Daher sollten wir zu unseren Wurzeln zurückkehren und in kleinen Schritten denken. Ein Punkt wäre für mich schon ein Erfolg.“ Um zumindest Alternativen auf der Bank zu haben, werden wie in einigen Vorbereitungsspielen wieder Akteure der Bad Dürrheimer Kreisliga-Elf zum Kader gehören. Die Kurstädter setzen auf ihre Heimstärke. Bisher gab es nur gegen den Freiburger FC eine Heimniederlage. Sollte indes ein Sieg heraus springen, wäre dies ein Meilenstein zum angestrebten Klassenerhalt.