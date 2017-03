Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu: "Ich will nicht motzen"

Verbandsligist aus der Kurstadt startet erfolgreich in seine Heimspielserie

Fußball-Verbandsliga: Mit dem klaren 5:0-Erfolg gegen Waldkirch hat der FC Bad Dürrheim die kleine Serie von drei Heimspielen in Folge bravourös eingeleitet. Rundum zufrieden war Trainer Reiner Scheu trotz der fünf Treffer mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft allerdings nicht. „Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir noch gute Möglichkeiten. Aber bei fünf Treffern will ich nicht motzen“, sagte der Fußballlehrer.

Zwei Aspekte arbeitete Scheu für den klaren Sieg heraus. Einerseits waren es personelle Umstellungen in der Abwehr der Gäste, andererseits war es der Wille in der eigenen Mannschaft. „Offenbar hat nun auch der letzte Spieler erkannt, dass wir uns steigern müssen. Wir haben sehr aggressiv gespielt, waren läuferisch besser und haben auch kämpferisch die Tugenden gezeigt, die ich sehen will.“ Was dem Trainer imponierte, war die Tatsache, dass gleich mehrere angeschlagene Spieler auf die Zähne bissen und sich zur Verfügung stellten. Nur bei Nico Tadic ging es schief. Tadic musste schon nach zehn Minuten wieder vom Platz. Christian Braun und Sime Fantov gingen nach rund einer Stunde im Gefühl der sicheren Führung vom Platz und wurden geschont.

Gefreut hat sich Scheu in in erster Linie für seine Mannschaft, die gegen Waldkirch den höchsten Saisonsieg feierte, nachdem das 7:0 gegen Bötzingen durch den Rückzug der Kaiserstühler aus der Wertung gefallen war. Ein schöner Nebeneffekt ist das nun wieder positive Torverhältnis, was für die Kurstädter zusätzlich wie ein weiterer Punkt Vorsprung vor den Konkurrenten im Tabellenkeller wirkt.

Acht Spiele hat die Scheu-Elf noch zu absolvieren. Von den kommenden fünf Partien werden vier in Bad Dürrheim stattfinden. Mit einer gewissen Heimstärke sollte das die Chance sein, die noch fehlenden drei Siege einzufahren. Mit aktuell 36 Punkten und neun Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz scheint die Scheu-Elf auf einem guten Weg. Zu Selbstläufern aber werden diese Heimpartien sicherlich nicht. „Rielasingen ist zuletzt immer stärker geworden und Mörsch kämpft gegen den Abstieg. Da werden wir uns nochmals steigern müssen, um unsere Ziele zu erreichen“, fordert Scheu von seinen Spielern.

Wichtig wird es auch da wieder sein, defensiv sicher zu stehen. Schließlich gelang es erst zum zweiten Mal nach der Winterpause, ohne Gegentreffer vom Platz zu gehen. „Der Sieg hat meinen Jungs gut getan. Für die Moral ist er ganz wichtig“, fügt Scheu an. Noch gebe es einige Baustellen zu schließen, doch die Chance, möglichst früh den Ligaerhalt zu schaffen, ist seit vergangenen Samstag deutlich gestiegen.