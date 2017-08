Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheimer Ärger hallt nach

Nicht gegebener Elfmeter erregt Gemüter. Lösung bei Togolesen zeichnet sich ab

Fußball-Verbandsliga: So hatten sich die Verantwortlichen des FC Bad Dürrheim den Saisonauftakt gegen den Kehler FV nicht vorgestellt. Kein eigenes Tor, null Punkte und nun das schwere Auswärtsspiel beim Vizemeister Freiburger FC vor der Brust. „Dafür, dass wir mit sieben Neuzugängen beginnen mussten, habe ich uns nicht so schlecht gesehen. Wir haben uns ordentlich verkauft, müssen aber offensiv noch kaltschnäuziger werden“, kommentierte Vizechef Alexander Thumer die 0:2-Heimniederlage.

Thumer selbst hatte sich am Samstagvormittag ins Auto gesetzt und die beiden Togolesen Gandi und Ourotagba aus der Unterkunft in Esslingen abgeholt. Nach der Partie musste der Funktionär die Spieler wieder dort abliefern. Ein Dauerzustand kann dies für die Kurstädter nicht sein. „Wir bemühen uns auf mehreren Ebenen, dass die beiden zurück in die Bad Dürrheimer Asylunterkunft kommen. Möglicherweise wird schon in dieser Woche eine Entscheidung fallen“, so Thumer. Beide Spieler zeigten sich körperlich fit, doch durch das fehlende Training mit der Mannschaft war die Abstimmung mit den Mitspielern noch nicht auf dem Stand, auf dem die beiden Afrikaner hätten hilfreich sein können.

Sieben Zugänge in der Startformation waren aus deshalb nötig, weil mit Cil, Schaplewski, Wölfle und Akgün vier Akteure im Urlaub weilen und Schwer sich krank abmeldete. Vor allem der Ausfall von Angreifer Akgün wiegt schwer, zumal der erfahrene Spieler wohl auch in den nächsten zwei Partien nicht zur Verfügung stehen wird. Noch sieht es Thumer gelassen. „Wir wären am kommenden Wochenende in Freiburg auch in Bestbesetzung nur krasser Außenseiter. Daher ist es vielleicht sogar besser, dass jetzt einige Spieler fehlen, die dann wieder im Kader stehen, wenn es gegen die Mannschaften auf Augenhöhe geht.“ Erster Kontrahent dieser Kategorie ist in zwei Wochen auf eigenem Platz der SV Endingen. Für Thumer schon jetzt ein „wegweisendes Spiel“.

Dass es gegen Kehl zum Auftakt nicht zu einem eigenen Tor reichte, war Thumer zufolge schon der ersten gefährlichen Aktion der Kurstädter in der Partie geschuldet. Es war jene Szene, als der Ball einem Gästespieler an den Arm sprang, der Schiedsrichter aber weiterspielen ließ. Schon im Spiel ärgerten sich die Verantwortlichen der Gastgeber und noch immer ist diese Szene ein Thema. Thumer: „Das war eine eindeutige Situation. Da muss der Pfiff kommen.“ Trainer Reiner Scheu sprach sogar von einem „geklauten Elfmeter“. Möglicherweise wäre die Partie in eine andere Richtung gegangen. „Mir haben selbst Kehler Spieler bestätigt, dass man da pfeifen kann“, betont Thumer. Doch weder der Unparteiische noch der unmittelbar daneben stehende Assistent reagierten. So startete Bad Dürrheim mit null Punkten. Dass die Null ausgerechnet beim Freiburger FC verschwindet, erscheint eher unwahrscheinlich.