Bad Dürrheim will weiter Vollgas-Fußball spielen

Verbandsligist aus der Kurstadt nimmt aus Heimspielserie sieben von neun Punkten mit

Fußball-Verbandsliga: Der FC Bad Dürrheim hat in den vergangenen Wochen seine Heimstärke einmal mehr untermauert. Aus den drei vergangenen Heimspielen, alle in Folge, holte die Elf von Trainer Reiner Scheu sieben von neun möglichen Punkten, bei einem Torverhältnis von 10:3. Die Kurstädter sind somit die viertbeste Heimmannschaft der Liga. Viel wichtiger aber ist, dass mit dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Mörsch 40 Punkte erreicht wurden, die sicherlich mehr als nur einen Schritt in Richtung Klassenerhalt darstellen. Somit können die Kurstädter am kommenden Wochenende ohne jeglichen Druck in das Derby beim FC 08 Villingen gehen.

„Die 40 Punkte waren vor der Saison ein großes Ziel. Umso mehr freuen wir uns, diese Marke schon vor Ostern erreicht zu haben. Wir werden jetzt aber nicht aufhören, Fußball zu spielen, sondern weiterhin Vollgas geben. Hunderprozentig gerettet sehe ich uns noch nicht“, sagte Bad Dürrheims Kapitän Yannick Bartmann. Der Abwehrspieler hatte am Samstag mit Karsten Scheu einen neuen Partner in der Innenverteidigung, nachdem Jonas Schwer weiterhin ausfällt. Scheu hatte zuletzt im November für die Kurstädter gespielt und sich zwischenzeitlich mehr auf sein Studium konzentriert. Nachdem die Verletztenliste jedoch immer größer wurde, bat Reiner Scheu seinen Sohn um Hilfe. Die Zusage kam sofort. „Ich hatte zuletzt nur sechs Trainingseinheiten mitgemacht. Aber wenn ich helfen kann, mache ich das gerne“, sagte Karsten Scheu. Ob er auch in Villingen diese Position besetzt, lässt der Spielgestalter indes noch offen. „Es macht nur Sinn, wenn ich hundertprozentig fit bin. Wir werden uns diesbezüglich noch absprechen.“

In Villingen könnte auch ein anderer verletzter Spieler sein Comeback geben: Nico Tadic, der zuletzt zuschauen musste und wegen seiner engagierten Auftritte schmerzlich vermisst wurde. Weitere Rückkehrer aus dem Lazarett wird es wohl nicht geben. „Die personelle Misere wird sich bis zum Saisonende hinziehen. Auch deshalb bin ich froh, dass wir zuletzt gut gepunktet haben“, sagt Trainer Reiner Scheu. Für die Kurstädter spricht zudem das Torverhältnis von plus sieben.

Der Fußballlehrer ist in diesem Zusammenhang froh, dass die Kurstädter offenbar auf einem guten Weg sind, schon bald weitere Verpflichtungen für die kommende Saison perfekt zu machen. „Da wir den Ligaerhalt nahezu sicher haben, wird sich einiges vereinfachen. Wir sind mit einigen Spielern in den Gesprächen auf der Zielgeraden“, betont Vizechef Alexander Thumer. Bedarf herrscht auf allen Positionen und in allen Reihen. Die Kurstädter planen in der Saison 2017/18 mit einem personell starken Kader, um das Verletzungspech, das die Bad Dürrheimer seit Jahren regelmäßig heimsucht, besser kompensieren zu können. Thumer: „Die Verpflichtung von Torhüter Markus Rössner war nur der Anfang.“