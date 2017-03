Bad Dürrheim schießt sich Frust von der Seele

Verbandsligist aus der Kurstadt bezwingt FC Waldkirch klar mit 5:0 Toren und verschafft sich wieder Luft

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Waldkirch 5:0 (2:0). (lh) Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel. Der Gastgeber wollte wieder in die Spur zurückfinden und der SV Waldkirch benötigte jeden Punkt, um aus der Abstiegszone herauszukommen. Einen erster Dämpfer gab es für die ohnehin ersatzgeschwächten Bad Dürrheimer bereits nach zehn Minuten, als es wieder Nico Tadic im Oberschenkel erwischte. Er musste ausgewechselt werden. Trotzdem fanden die Dürrheimer schneller ins Spiel. Einer der ersten Angriffe der Gastgeber führte gleich zu einem Freistoß an der linken Strafraumgrenze. Christian Braun legte sich den Ball zurecht und sein Schuss landete auch dank Windunterstützung zum 1:0 (13.) im langen Eck. Ein Auftakt nach Maß, doch Bad Dürrheim wollte mehr. Fünf Minuten später wieder ein Freistoß von Braun, diesmal von der halbrechten Seite. Doch der Ball knallte an die Oberkante des Querbalkens.

Die Kurstädter spielten in dieser Phase stark im Mittelfeld und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. So dauerte es bis zur 31. Minute, ehe der erste gefährliche Angriff auf das von Jonas Kapp gehütete Tor zurollte. Die Gäste spielten einen langen Ball auf Riccardo Sanso, der aus zentraler Position aus gut 25 Metern abzog. Kapp musste sein ganzes Können aufbieten, um die Kugel über die Latte zu lenken. Wenig später machte es Sime Fantov besser. Im Mittelfeld eroberte er den Ball, ließ zwei Gegenspieler stehen und war mit einem Flachschuss aus halblinker Position ins lange Eck erfolgreich. Unmittelbar vor der Pause zum zweiten mal Gefahr für das Dürrheimer Tor: Ebrima Jallow zog ab, doch Kapp war auf dem Posten.

Die ersten Chancen nach der Pause hatten die Gastgeber, die jedoch nicht genutzt wurden. Nach einer Stunde fiel der dritte Treffer erneut durch Christian Braun. Von Mustafa Akgün herrlich bedient, war Braun mit einem Flachschuss erfolgreich. Waldkirch gab sich noch nicht geschlagen und suchte immer wieder den Erfolg, der dank der aufmerksamen Bad Dürrheimer Abwehr allerdings ausblieb. Erst Mitte der zweiten Hälfte hatte Ebrima Jallow nach einer scharfen Hereingabe von Dominik Frassica die Chance zum Anschlusstreffer, doch sein Schuss aus kurzer Distanz zischte neben das Gehäuse.

Fast im Gegenzug schlug Mario Giesler zu. Einen diagonal geschlagenen Pass von Braun nahm Giesler auf der halblinken Seite mit und traf mit einem Flachschuss. Vier Minuten vor Schluss folgte eine schöne Kombination über Felix Schaplewski und Hendrick Berg, der den Ball von der rechten Außenbahn scharf in die Mitte schlug. Lukas Lindl im Tor der Gäste wehrte den Ball nach vorne ab. Dort nahm Abdullah Cil Maß und besorgte den verdienten 5:0-Endstand.

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu kommentiert die Partie so: „Das war die bisher beste Leistung meiner Mannschaft in diesem Jahr. Im Mittelfeld wurde hervorragend gearbeitet und der Angriff erzielte die notwendigen Treffer.“ Waldkirchs Spielertainer Benjamin Pfahler sagte: „Meine Mannschaft hat in allen Bereichen eine desolate Leistung abgeliefert. Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die gesamte Abwehrreihe ersetzt werden musste.“ Tore: 1:0 (13.) Braun, 2:0 (37.) S. Fantov, 3:0 (60.) Braun, 4:0 (69.) Giesler, 5:0 (86.) Cil. ZS: 120. SR: Christian Schnurr (Hügelsheim).

FC Bad Dürrheim: Kapp, Giesler, Braun (60. Cil), Tadic (10. Woelke), Y. Bartmann, S. Fantov (63. Berg), Z. Fantov, Schaplewski, Akgün, Compagnucci Almeida (80. Becker), Detta.