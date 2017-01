Bad Dürrheim beim Tabellenzweiten

Oberliga-Volleyballerinnen vor schwerem Auswärtsspiel in Mannheim

Volleyball, Oberliga Damen: Die Bad Dürrheimer Volleyballerinnen sind am Samstag (20 Uhr) zu Gast beim Tabellenzweiten VSG Mannheim DJK/MVC. Mit dem Gegner aus Nordbaden wartet auf die TB-Damen nicht nur der derzeitige Tabellenzweite der Oberliga, sondern auch eine Mannschaft, gegen die es im Vorrundenspiel nichts zu holen gab.

Die Mannheimer Mannschaft ist nicht nur groß gewachsen, sondern auch technisch und athletisch sehr gut ausgebildet. Eindruck machten vor allem der Angriff über die Außenpositionen und die Blockarbeit. Für die durchschnittlich relativ kleinen Dürrheimerinnen wird es daher nicht einfach sein, den gegnerischen Block und die Abwehr zu überwinden. TB-Trainer Zdravko Greguric hat in Mannheim wieder nur sieben Spielerinnen an Bord. Claudia Mrowetz wird das Zuspiel übernehmen. Beatriz Celma-Hall, Martina Sias, Jennifer Schütz, Camilla Zametica und Andrea Greguric sind im Angriff gesetzt. Erst am Spieltag wird sich entscheiden, ob Libera Yvonne Schräpler ihre Position als Abwehrchefin aufgibt und eventuell als Feldspielerin zum Einsatz kommt. Die Erwartungen von Trainer Greguric sind klar definiert: „Dieses Spiel wird zeigen, ob wir die Leistungssteigerung der letzten Spiele halten können. Für unseren kleinen Kader wird das eine große Aufgabe.