Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheim II und Lenzkirch weiter souverän

Dritter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2: Pfohren fährt ersten Sieg ein.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SV Hinterzarten – SV Gündelwangen 2:2 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte reichte Brogdan Negoita mit einem Tor aus 55 Metern seine Bewerbung für das "Tor des Monats" ein. Kurz darauf glich Daniel Martin zum 1:1 aus. Wieder nur Sekunden später gelang Thomas Fischer das 1:2. Hinterzartens Spielertrainer Kay Ruf sorgte per direktem Freistoß für ein gerechtes Remis. Tore: 0:1 (48.) Negoita, 1:1 (56.) Martin, 1:2 (56.) Fischer, 2:2 (89.) Ruf. ZS: 200. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Gelb-Rot: SVH (84.).

FC Löffingen II – SSC Donaueschingen 1:3 (0:0). Nach torloser erster Hälfte erzielte Jochen Reihs per Elfmeter das 0:1. Marco Kopp nutzte einen Fehler in der SSC-Defensive zum 1:1. In der Schlussphase waren die Gäste bissiger und verdienten sich durch späte Treffer von Reihs und Sebastian Charton die drei Punkte. Tore: 0:1 (55.) Reihs (FE), 1.1 (78.) Kopp, 1:2 (87.) Reihs (FE), 1:3 (89.) Charton. ZS: 80. SR: Stefan Kromer (Schwenningen).

FC Lenzkirch – SV Öfingen 4:1 (1:1). Mit dem ersten Angriff brachte Nordin Aroussi Lenzkirch in Führung. Diese hatte nicht lange Bestand, da Jannik Pottin schnell ausglich. Nun dominerte Lenzkirch das Geschehen und vergab gute Chancen. In Hälfte zwei sorgten die Lenzkircher gegen zehn Öfinger für einen verdienten Heimsieg. Tore: 1:0 (1.) Aroussi, 1:1 (6.) Pottin, 2:1 (72.) Jonas Friedrich, 3:1 (78.) Friedrich, 4:1 (90.+1) Palj Orosaj. ZS: 180. SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand).

FV Möhringen – FC Hüfingen 2:2 (0:1). Hüfingen kontrollierte zunächst das Geschehen und ging durch Dominik Ludwig in Führung. Alen Ferhatovic legte nach der Pause per Abstauber nach. Nachdem beide Teams nur noch zu zehnt waren, sorgten Stephan Paulsen sowie Tobias Hofstetter per Elfmeter für eine tolle Aufholjagd. Tore: 0:1 (11.) Ludwig, 0:2 (56.) Ferhatovic, 1:2 (59.) Paulsen, 2:2 (79.) Hofstetter. ZS: 70. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

FC Pfohren – SV Eisenbach 2:1 (1:0). Pfohren war von Beginn an klar besser. Ein Eigentor sorgte nach 40 Minuten für das überfällige 1:0. Kurz nach der Pause legte Michael Hug per Abstauber nach. Nachdem Reichmann und Gemon beste Chancen vergaben, verkürzte Niklas Sühling per Konter für die Gäste. Tore: 1:0 (40.) ET, 2:0 (49.) Hug, 2:1 (72.) Sühling. ZS: 100. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Bräunlingen – TuS Oberbaldingen 1:1 (1:1). Oberbaldingen hatte in der ersten Hälfte ein Chancenplus, die Gastgeber gingen aber in Führung. Kai Albicker drückte den Ball nach einer Hereingabe über die Linie. Kurz vor der Pause glich Jallow Saja aus zehn Metern aus. In Hälfte zwei hatten beide gute Chancen. Tore: 1:0 (34.) Albicker, 1:1 (43.) Saja. ZS: 150. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SV Grafenhausen – FC Neustadt II 1:0 (1:0). Nach ausgeglichener Anfangsphase brachte Martin Kech die Gastgeber in Führung. Nachdem sich die Hausherren Mitte der zweiten Hälfte mit Gelb-Rot dezimierten, geriet der Sieg nochmals in Gefahr. Tore: 1:0 (17.) Kech. ZS: 100. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

SV Göschweiler – FC Bad Dürrheim II 0:2 (0:1). Bad Dürrheim war über 90 Minuten das bessere Team. Julian Rönnefarth erzielte mit einem platzierten Linksschuss das 0:1. Stefan Nezel machte per Kopf mit dem 0:2 den Auswärtssieg klar. Tore: 0:1 (33.) Rönnefarth, 0:2 (78.) Nezel. ZS: 40. SR: Milan Drehmann (Freiburg).