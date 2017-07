Regionalsport Schwarzwald Bad Dürrheim: Ein Turnfest wie im Bilderbuch

450 Kinder haben jede Menge Spaß

Turnen: Ein Gaukinderturnfest wie es sein sollte erlebten am Sonntag annähernd 450 Kinder und ihre Betreuer in Bad Dürrheim. Der Spaß und die Freude an einem großen Wettkampf mit vielen Zuschauern und weniger die hohe sportliche Leistung standen im Mittelpunkt des Turngau-Sportfestes. In etlichen Alters- und Wettkampfklassen eingeteilt, kämpften die Kinder in der Sporthalle und auf dem Freigelände um Punkte. Das Wetter spielte mit und auch die Organisation klappte sehr gut. Dies brachte der Gaujugendleitung und Gastgeber TB Bad Dürrheim von allen Seiten viel Lob ein.

Schon seit längerem hatten sich die jungen Sportler/innen bis 14 Jahre auf das Turnfest im Training in den Vereinen vorbereitet. Beim Wettkampf war die Aufregung groß, denn es kommt nicht oft vor, dass derart viele Zuschauer von der vollbesetzten Tribüne die Übungen beobachten. In der Bad Dürrheimer Salinensporthalle herrschte den ganzen Tag über ein emsiger Umtrieb. Die Geräte waren immer umlagert und die Übung wurde von vielen direkt verfolgt. Jeder schaute genau hin, wie die Kinder aus der eigenen Riege und die der anderen Vereine ihre Übungen unter den Augen der Kampfrichter turnten. Der Sprung über den Bock und Kasten, die Bodenfläche, der Schwebebalken, das Reck und der Barren erforderte hohe Konzentration, was vor den zahlreichen Zuschauern in der Halle nicht so einfach war. Auch beim Weitsprung und dem Kurzsprint gab es viel Anfeuerungsrufe.

Für viele der Kinder, vor allem für die Kleineren, war es der erste große Wettkampf, bei dem jeder sein Bestes geben wollte. Doch nicht immer klappte alles nach Wunsch. Ab und zu gab es auch Tränen, die jedoch schnell getrocknet waren. „Uns macht das Gaukinderturnfest viel Spaß. Wir waren im letzten Jahr auch schon dabei und konnten es kaum abwarten, bis wir nach Bad Dürrheim fuhren“, sagten drei Jungs aus Donaueschingen. Viel Interesse fand auch der Orientierungslauf, bei dem die Kinder verschiedene Stationen anlaufen mussten. Auch nach dem Wettkampf kam keine Langeweile auf, denn die Spielstraße lud zum Balancieren, Pedalo fahren, Großmikado spielen, Tunnelkrabbeln und Seilspringen ein. Die Tribüne war voll besetzt und auf dem Hallenboden saßen über 300 Kinder, als die Riegen den Gruppentanz im Rahmen des Schülergruppenwettstreites (TGW/SGW) vortrugen. „Im nächsten Jahr kommen wir wieder“ sagte eine begeisterte Mädchengruppe aus Vöhrenbach, denen die Freude an dem tollen Turntag im Gesicht abzulesen war.

Die ohnehin gute Stimmung in der Sporthalle stieg noch weiter an, als 16 Pendelstaffeln um den ersten Platz liefen. Ein tolles Spektakel, das alle bei ohrenbetäubendem Lärm in seinen Bann zog. Sieger wurde der TV Steinach. Auch die „Rakete“ mit Trampeln und Schreien für gute Leistungen und Lob brachte die Sporthalle fast ins Wanken.

Die höchsten Teilnehmerzahlen (86) gab es beim Gerätevierkampf W 8/9 Jahre, als Lina Zwick aus Donaueschingen und Lara Bühler (Schiltach) mit je 50,00 Punkten vor Martha Gassenschmidt (TuS Bräunlingen) mit 49,90 Punkten gewannen. Beim TGW/SGW gewannen der TV Steinach und der TV St. Georgen. Bei der Siegerehrung gab es für die ersten drei Kinder Medaillen und neben der Teilnehmermedaille noch Urkunden.

Bildergalerie vom Kaukinderturnfest: