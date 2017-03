Fußball B-Junioren des FC 08 Villingen: Pokal-Viertelfinale gegen SC Freiburg

Verbandsligist fordert Bundesligist

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball, B-Jugend südbadischer Verbandspokal: FC 08 Villingen – SC Freiburg (Mittwoch, 19 Uhr). (kat) Die Villinger B-Junioren stehen am Mittwoch vor einer besonderen Herausforderung. Das Team von Trainer Emanuele Ingrao erwartet im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals den SC Freiburg. Somit trifft Verbandsligist auf Bundesligist. Die jungen Nullachter werden einen ganz besonders guten Tag erwischen müssen, um den haushohen Favoriten aus dem Breisgau aus dem Pokalwettbewerb zu werfen und ins Halbfinale einzuziehen.

Die Freiburger stehen derzeit in der B-Junioren Bundesliga Südwest auf dem neunten Tabellenplatz. Sie spielten am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den FSV Mainz 2:2. Dagegen kamen die Villinger in ihrem Verbandsliga-Spiel gegen den SV Sinzheim zu einem glücklichen 3:2-Sieg und sind aktuell Tabellenfünfter.