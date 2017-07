Außenseiterrolle liegt Geisingen

Bezirkspokalsieger spielt im südbadischen Pokal gegen Landesligisten FC Furtwangen

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: SV Geisingen – FC Furtwangen (Samstag, 17 Uhr). (daz) Spannung verspricht das Duell des Bezirkspokalsiegers gegen den Landesligisten. Furtwangen setzte sich in der Qualifikation in Tennenbronn durch, während Geisingen, für die erste Runde gesetzt, bisher achtbare Vorbereitungsspiele ablieferte. Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic kann nahezu seinen gesamten Kader aufbieten. „Ich weiß bisher nicht so viel über Furtwangen, aber wir werden gut vorbereitet in die Partie gehen. Dass der Gegner eine Liga höher spielt, ist für uns zusätzliche Motivation“, betont Tucakovic. Ein weiterer Anreiz ist für die Gastgeber ein mögliches Zweitrundenspiel gegen den Oberligisten FC 08 Villingen.

Tucakovic sieht seine Elf in der bisherigen Vorbereitung absolut im Soll. Taktisch klappe schon vieles sehr gut. Offensiv habe die Elf einige Qualitäten zu bieten. Daher wurde in den vergangenen Tagen am Abwehrverhalten gearbeitet. „Beide Mannschaften sind offensiv stark. Für die Zuschauer wird es sicherlich ein spannendes Spiel.“ Natürlich schiebt der Bezirksliga-Coach den Gästen die Favoritenrolle zu, um von den Schultern seiner Spieler jeglichen Druck zu nehmen. „Wir können Fußball spielen. Wir müssen unser Potenzial nur abrufen. Unser Ziel muss es sein, an die Bestform heranzukommen. Dann sollte auch gegen Furtwangen etwas machbar sein“, so der Übungsleiter.

Furtwangens Trainer Markus Knackmuß probierte am Mittwochabend im Testspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger FV Marbach eine neue Formation und taktische Änderungen aus. „Wir lagen zur Pause mit 0:3 Toren hinten. Meine Umstellungen haben nicht gefruchtet. In den zweiten 45 Minuten lief es deutlich besser“, sagte Knackmuß. Dennoch unterlagen die Bregtäler mit 2:4 Toren. Für den Samstag haben sich mit Florian Kaltenbach und Jens Fichter zwei Offensivspieler abgemeldet. Steffen Holzapfel und Felix Ganter könnten das Duo ersetzen. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.