"Ausbildung wichtiger als Platzierung"

Wild Wings Future steigen in neue Saison ein. U19 bestreitet am Wochenende zwei Heimspiele gegen Dresden

Eishockey: (daz) Mit zwei Heimspielen gegen den ESC Dresden beginnt am Wochenende die neue Saison für die Wings Wings Future U19 in der DNL 1. Am Samstag ab 16.30 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr wollen die Neckarstädter den Grundstein für eine gute Saison legen. Ebenfalls am Samstag sollten die Spiele der U16 in der Schüler-Bundesliga beginnen, doch der erste Schwenninger Gegner, der Heilbronner EC, hat die Partie am Freitag abgesagt. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Schüler starten somit erst am 9. September in Augsburg.

Mit einem Kader von vier Torhütern und 25 Feldspielern startet die U19 der Wild Wings. "Wir hatten in der Vorbereitung nie den kompletten Kader zusammen, aber wir haben gut gearbeitet", sagt Cheftrainer Wayne Hynes. Gleiches gelte auch für die Schüler, bei denen mit Alexander Dück ein neuer Coach eingestiegen ist. Dück, der 758 Spiele in der DEL absolviert hat, bilanziert ebenfalls eine gute Vorbereitung. "Die Jungs sind sehr wissbegierig und wollen viel lernen. Dank der Kooperation mit Freiburg verfügen wir über einen großen Kader, der uns einige personelle Möglichkeiten eröffnet", sagt der 37-Jährige. Vor seinem Team liegen in der Schülerbundesliga 36 Spiele.

Die U19 starten in der Gruppe B mit sieben Konkurrenten. Als klaren Favoriten macht Hynes das Team aus Köln aus. Während die Schwenninger erst in ihre zweite Saison in der DNL 1 gehen, sind die Konkurrenten alle etablierte Vereine auf dieser höchsten Ebene. "Sie haben uns zehn bis zwölf Jahre voraus. Wir wollen diese Favoriten ärgern, Viel wichtiger als eine gute Tabellenplatzierung ist indes die Ausbildung der Jungs. Sie sollen viel lernen, damit es vielleicht einmal einige von ihnen ganz nach oben in die DEL schaffen", erläutert Hynes.

Die Partien gegen Dresden werden gleich ein echter Gradmesser. Die Sachsen haben eine gute Jugendbasis und haben in der vergangenen Saison vier der sechs Spiele gegen die Schwenninger gewonnen. "Wir arbeiten aktuell daran, unsere Chancenauswertung zu verbessern. Zudem können wir uns noch in allen Bereichen steigern", ergänzt Hynes. Er hofft, dass die Spieler sich auch gegen die "großen Namen" wie Köln, Rosenheim oder Landshut mutig agieren und sich nicht verstecken. "Ich will immer gewinnen. Dieses Siegermentalität versuche ich auf die Jungs zu übertragen", so Hynes. Er sieht die gesamte Nachwuchsförderung in Schwenningen auf einem guten Weg, ist es doch gelungen, in allen Altersklassen in starken Ligen zu spielen. Neben einem guten Saisonstart wünscht sich der Cheftrainer, dass die Spieler aller Jugendmannschaften das Interesse der Zuschauer wecken und die Teenager viel Unterstützung von den Rängen bekommen.