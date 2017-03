Auftatmen bei der DJK Donaueschingen

Leda-Elf landete gegen Walbertsweiler-Rengetsweiler ersten Sieg nach der Winterpause

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 3:1 (2:0). (gew) Na also, es geht doch! Mit dem verdienten 3:1-Heimerfolg über Walbertsweiler-Rengetsweiler beendete die DJK ihre Negativserie und knackte gleichzeitig die 40-Punkte-Grenze.

In einer abwechslungsreichen Partie begannen die Gäste mit stürmischen Angriffen. So scheiterten Roth (3.) und Sattler (7.) schon nach wenigen Minuten am glänzend reagierenden Neininger. Bei der ersten gefährlichen Offensivaktion der Platzherren brachte Ohnmacht (12.) zu wenig Druck hinter den Ball, traf jedoch wenig später nach Albicker-Eckball per Kopf zur Donaueschinger Führung (16.). Danach hatte die DJK viel Glück, als Herbst den Ball aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz setzte (25.), ehe auf der Gegenseite Schorpp einen Handelfmeter gewohnt sicher verwandelte (30.). Nun hatten die Gastgeber ihre beste Phase, doch verpasste wiederum Ohnmacht denkbar knapp (39.) und visierte wenig später nach gelungenem Solo den Innenpfosten an (41.).

Auch den zweiten Durchgang begannen die Gäste mit einer Drangperiode, die von der nun gefestigten DJK-Abwehr jedoch schadlos überstanden wurde. Auf der anderen Seite setzte Ohnmacht eine Hereingabe von F. Kleinhans per Direktabnahme über den „Kasten“ (55.) und zögerte kurz danach allein vor Torwart Specker mit dem Abschluss zu lange (58.). Danach nahmen die Linzgauer das Heft in die Hand. Erndle blockte einen gefährlichen Schuss noch vor der Torlinie ab (61. ), während Neininger in letzter Sekunde gegen Moser rettete (70.). Fünf Minuten später war der DJK-Keeper jedoch machtlos, als Strobel nach einem umstrittenen Eckball zum Anschlusstreffer einnetzte. Jetzt wurde es nochmals spannend, ehe Ohnmacht einen Konter zum 3:1 nutzte und damit alles klar machte (87.).

Tore: 1:0/3:1 (16./(87.) Ohnmacht, 2:0 (30.) Schorpp (HE), 2:1 (75.) Strobel; Bes. Vork.: gelb-rot (89.) Herbst (W./R.); SR: Metzger (Bad Säckingen), ZS: 200.

DJK Donaueschingen: Neininger, M. Kleinhans, Heitzmann, Erndle, Albicker, Sauter, F. Kleinhans (62. Cakici), Schorpp, Künstler (89. Stocker), Ohnmacht (86. Szabo), Ganter.