Donaueschingen Auftakt nach Maß für Donaueschinger Tennisteams

Oberliga-Spielerinnen gewinnen zu Hause gegen TC Mengen. Badenliga-Herren 30 siegen in Mannheim

Tennis, Oberliga Damen: TC BW Donaueschingen – TC Mengen 7:2 (rom) Gelungener Auftakt für die Tennisdamen des TC BW Donaueschingen am Sonntag: Bereits nach den Einzeln führten die Gastgeberinnen von der Baar mit 5:1 Punkten. Einziger Wermutstropfen war der Umstand, dass die Begegnung nicht draußen, sondern in der Halle ausgetragen werden musste.

Der Regen der letzten Tage hatte den Plätzen arg zugesetzt. Auch am Sonntag regnete es teilweise sehr stark. Zum Glück konnten die beiden Teams in die Halle ausweichen. An den vorderen Positionen spielten für die Blau Weissen die Schweizerin Leonie Küng (6:2, 6:4) und die Slowakin Barbara Pinterova (6:1, 6:0). Auch Karolina Nowak (6:1, 6:3) sowie Daphne Friedrichs (6:7, 6:4, 10:4) gewannen ihre Einzel. Ihr Debüt in der ersten Damenmannschaft feierte Amelie Rehwald, die mit 6:0, 6:1 gleich einen wichtigen Punkt zum Sieg im Einzel beisteuerte. Lediglich Hanna Baur unterlag glatt 0:6, 1:6.

Die abschließenden Doppel bestritten Küng/Nowak (6:1, 6:4), Pinterova/Vogt (6:1, 6:0) und Rehwald/Baur (4:6, 0:6). Am Ende stand ein klarer 7:2-Sieg zu Buche. Zufrieden zeigte sich Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert, der sich in seiner Aufstellung mit Küng und Pinterova bestätigt sah. „Auch die beiden Nachwuchsspielerinnen, Amelie Rehwald und Hanna Baur, haben sich gut ins Team integriert. So kann es weitergehen“, sagte Göpfert. Nun hofft der Vorsitzende, dass das nächste Spiel draußen stattfinden kann, denn das Zuschauerinteresse in der Halle ist erfahrungsgemäß nicht gerade berauschend.

Auch Herrenteam erfolgreich

Badenliga Herren 30: TC Harmonie Mannheim – TC BW Donaueschingen 2:7. Auch in Mannheim hatten die Tennisspieler mit den widrigen Wetterverhältnissen zu kämpfen. Doch nach einer glatten 6:0-Führung nach den Einzeln für die Blau Weißen aus Donaueschingen einigte man sich am grünen Tisch auf 2:1 in den Doppeln. Damit war der erste Badenligasieg für die Donaueschinger Tennisherren perfekt.

Für die Nummer eins der Donaueschinger, Tomas Zivnicek (0:6, 0:6) und Danijel Vujica (2:6, 2:6), war es eine klare Sache. Tomislav Maras (6:3, 4:6, 7:10) sowie Michael Russo (7:5, 4:6, 7:10) mussten jeweils in die „Verlängerung“, doch auch sie behielten die Oberhand. Spielführer Mario Hauser siegte beim 1:6, 4:6 ebenfalls recht deutlich. Glück hatte Steffen Schuh beim 4:6, 2:6. Nicht aufgrund des Ergebnisses, sondern, dass er gerade noch „einigermaßen“ fertig spielen konnte, denn der Regen sorgte für zunehmend schlechtere Platzverhältnisse. Nur wenige Minuten nach Spielende des letzten Einzels wäre eine Fortsetzung der Begegnung auf den Sandplätzen nicht mehr möglich gewesen. Wie eingangs erwähnt, wurden die Doppel mit 2:1 für die Gastgeber am grünen Tisch gewertet, sodass der TC BW Donaueschingen einen perfekten Einstand in die Badenliga AK 30 feierte.