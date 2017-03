Auftakt mit einigen Topspielen

Vorschau auf die zweite Saisonhälfte der Kreisliga B, Staffel 3. Spitzenreiter Eisenbach ist noch ungeschlagen.

Kreisliga B, Staffel 3: (jsi) Der SV Eisenbach steht nach elf Spielen auf Platz eins und ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Der Spitzenreiter hat keinen wirklichen Torjäger, der im Ranking der besten Liga-Schützen ganz vorne liegt. Dies zeigt jedoch, dass sich bei den Eisenbachern die 34 Saisontreffer auf mehrere Schultern verteilen, was Eisenbach unberechenbarer macht. Gleich im ersten Pflichtspiel des Jahres, am Sonntag (15 Uhr), wartet mit dem TuS Bonndorf II der Drittplatzierte.

Die auf Rang zwei platzierten Spieler des FC Bernau haben sich in den bisherigen Partien in Lauerstellung gebracht und sind ärgster Verfolger der Eisenbacher. Herausragender Spieler ist Sebastian Maier, der mit bereits 19 Treffern souverän die Torjägerliste anführt. Ist er 2017 in ähnlicher Torlaune, könnte der Angreifer Erfolgsgarant und Trumpf des FC Bernau sein. Deutlich mehr als die Hälfte aller Bernauer Tore gehen auf das Konto von Maier. Michael Baur, zweiter Vorsitzender, verkündete im Dezember, dass Bernau im Frühjahr angreifen werde, um das Ziel Meisterschaft zu erreichen.

Der Dritte TuS Bonndorf II hat gleich zu Beginn die vielleicht letzte Chance, an Platz eins dranzubleiben. Im ersten Ligaspiel empfängt die Bezirksliga-Reserve der Bonndorfer Tabellenführer Eisenbach. Am Wochenende darf aufgrund der besonderen Ausgangsposition ein ganz heißer Tanz erwartet werden. Vor eigener Kulisse ist der TuS in bisher fünf Spielen ungeschlagen. Möglicherweise ein gutes Omen für Sonntag.

Beim SV Saig sticht Viktor Schuchart mit 13 Saisontoren heraus. Er ist Zweiter in der Torjägerliste. Bei den geschossenen Treffern kann Saig (33) mit den Topteams aus Eisenbach (34), Bernau (33) und Bonndorf (36) mithalten. In der Defensive allerdings kassierte der Vierte bis zu elf Gegentreffer mehr als die direkte Konkurrenz. Hier muss sich der SV Saig verbessern, um ganz vorne anzuklopfen. In der Rückrunde müssen unbedingt regelmäßig Siege her, damit Saig vom Aufstieg träumen darf. Am besten gleich am Sonntag (15 Uhr) beim Auswärtsspiel in Bernau. Diese Partie ist für die Saiger bereits vorentscheidend. Bei einer Niederlage dürfte der Aufstieg endgültig außer Reichweite sein.

Zehn Zähler hinter Spitzenreiter Eisenbach liegt zur Zeit der SV Friedenweiler. Das große Manko ist die Defensive. Bei 26:33-Toren steht beim Tabellenfünften ein negatives Torverhältnis zu Buche. Im ersten Ligaspiel 2017 erwartet Friedenweiler den Drittletzten aus Titisee.

Die Statistik des TuS Rötenbach ist mehr als ausgeglichen. In elf Spielen gab es sowohl fünf Siege als auch fünf Niederlagen. Dazu kommt ein Remis. Auch das Torverhältnis ist bei 28:28 weder positiv noch negativ. Völlig zurecht steht Rötenbach also im Mittelfeld der Tabelle.

Ein Blick auf die Heimtabelle zeigt, dass der FC Reiselfingen im oberen Tabellenmittelfeld steht. Auswärts jedoch belegt das Team den drittletzten Platz. Um von der siebten Position wegzukommen, müssen die Reiselfinger zuhause und in der Fremde konstant punkten.

Trotz dem, dass die SG Schluchsee/Feldberg in der unteren Tabellenregion verweilt, hält sich ein Spieler auf Rang vier der Torschützenliste auf. Lukas Laber traf bereits achtmal. Weitere Treffer von ihm könnten helfen, sich in der Tabelle zu behaupten oder gar zu verbessern.

In seinen bisherigen zwölf Spielen kam der SV Titisee auf elf Zähler. Da der um eine Position schlechter platzierte SV St. Blasien eine Begegnung weniger ausgetragen hat, könnte der Konkurrent am Wochenende bei einer Titisee-Niederlage gleichziehen.

Als Vorletzter hat der SV St. Blasien mit sechs Punkten Vorsprung ein kleines Polster auf den VfB Mettenberg. Auf die achtplatzierte SG Schluchsee/Feldberg hat St. Blasien nur vier Zähler Rückstand, weshalb St. Blasien mit guten Leistungen noch einen Sprung nach vorn machen kann. Die Spielzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden, dürfte ein Ansporn für die Mannschaft sein.

Lediglich fünf Treffer brachte der VfB Mettenberg in elf Spielen zustande. Der VfB hat somit die mit Abstand die schlechteste Offensive der Liga. Mit 40 Gegentreffern hat Mettenberg auf der anderen Seite die löchrigste Defensive. Alles in allem spricht nicht viel dafür, dass der VfB den letzten Platz noch verlässt. Das Team schaffte es nämlich als einziger Verein auch noch nicht, einen Sieg einzufahren.