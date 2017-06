Regionalsport Schwarzwald Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: Kein Sieger in Hammereisenbach

Erstes Spiel um Kreisliga A-Aufstieg zwischen SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und TuS Bonndorf II endet 1:1

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – TuS Bonndorf II 1:1 (1:1). Zum Auftakt der Dreierrunde um den Kreisliga A-Aufstieg gab es in der Partie zwischen der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach und TuS Bonndorf II vor 650 Zuschauern ein leistungsgerechtes 1:1. Damit muss nun das SG Vöhrenbach/Hammereisenbach schon am Mittwoch bei der SG Kirchen-Hausen antreten.

Auf dem ungewohnten Hartplatz in Hammereisenbach fanden die Gäste aus Bonndorf gut in die Partie und hatten schon nach fünf Minuten die erste Chance. Die Gastgeber versuchten, mit langen Bällen die gut gestaffelte Bonndorfer Abwehr zu überlisten. Die gelang erstmals nach zehn Minuten, doch das Leder ging knapp am Tor vorbei.

Nach einer Bonndorfer Ecke von links von Benjamin Schönle (15.) erzielte der freie Jannik Thurau aus zwölf Meter per wuchtigem Kopfball die frühe Führung der Gäste. Die Freude des Bonndorfer Anhangs hielt aber keine zehn Minuten. Die sicher leitende Schiedsrichterin Noemi Topf ahndete ein Foul im Mittelfeld. Aus 35 Metern donnerte SG-Spieler Marcel Frank mit einem Gewaltschuss den Ball ins Gehäuse und überraschte Gästetorhüter Daniel Ebner – 1:1. Bis zur Pause ließen beide Mannschaften weitere Möglichkeiten ungenutzt verstreichen.

In der 55. Minute nahm SG-Trainer Franz Ratz die erste Auswechslung vor und ersetzte Kopp durch Kluß. Mehr Belebung in die ausgeglichene Partie brachte es aber nicht. Zwischen der 60. und 70. Minute wechselte auch TuS-Trainer Peter Fechtig zweimal und die SG auch noch einmal. Die Platzherren warfen nun alles in die Waagschale, hatten aber kein Glück im Abschluss. Das Spiel wurde in den letzten 15 Minuten des Öfteren durch Fouls unterbrochen. Doch aus den Freistößen konnten beide Teams kein Kapital schlagen.

Bonndorf blieb mit Konterangriffen immer gefährlich. Doch der Torwart der Gastgeber, Marco King, ließ sich nicht mehr überwinden. Die Gastgeber hatten die letzte Chance der Partie. Der Ball ging jedoch knapp am Tor vorbei.



Das Spiel im Überblick:

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – TuS Bonndorf II 1:1 (1:1) . Tore: 0:1 (15.) Jannik Thurau, 1:1 (24.) Marcel Frank. Zuschauer: 650. Schiedsrichterin: Noemi Topf (Pfaffenweiler) und Assistenten: Frank Faller (Döggingen) und Konstantin Konegen (Villingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach: Marco King, Georg Rißler, Patrick Weißer, Dominik Maier, Matthias Kopp (55. Florian Kluß), Dominic Jahr, Ali Turabi Toprak, Robin Weißer, Heiko Winterer, Marcel Frank (68. Marco Weber) und Marcel Schmidt.

TuS Bonndorf II: Daniel Ebner, Ralf Ackermann, Daniel Weishaar, Timo Schwenninger (70.) Jonas Fehrenbach, Simon Büche, Achim Schönle, Marvin Dobler (60.Michael Haberstroh), Lukas Weishaar, Jannik Thurau, Benjamin Schönle und Niclas Woll (85. Timo Fehrenbach).