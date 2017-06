Regionalsport Schwarzwald Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A: Teil zwei in Kirchen-Hausen

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach muss siegen

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A, zweites Spiel: SG Kirchen-Hausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (Mittwoch, 19 Uhr) – (kat/ju) Spiel zwei von drei der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A steigt am Mittwochabend in Kirchen-Hausen. Dabei dürften beide Teams voll auf Sieg spielen. Die Gastgeber können mit einem Erfolg die Basis für den Aufstieg legen, bevor es am Wochenende zum TuS Bonndorf II geht.

Für die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach zählt nach dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt der Aufstiegsrunde zu Hause gegen Bonndorf ebenfalls nur ein Sieg. Ansonsten dürfte die Chance auf die erhoffte Rückkehr in die Kreisliga A so gut wie dahin sein. Bei einem Unentschieden (1:1 oder höher) besteht zumindest noch eine theoretische Chance.

Die Aussichten für das Gästeteam von Trainer Franz Ratz sind bei der heimstarken SG Kirchen-Hausen allerdings nicht besonders rosig. Der Gastgeber setzte sich im Verlauf Kreisliga B 2-Saison in zehn Pflichtspielen auf heimischem Terrain achtmal durch und verlor nur zu Beginn der Saison gegen den SV Ewattingen und in der Rückrunde gegen den Meister TuS Oberbaldingen. Die Heimbilanz mit 28:10 Toren spricht für das Team von Spielertrainer Johannes Amann.

Die Gäste aus dem Bregtal brachten es in der Kreisliga B 1-Saison nur knapp auf eine positive Auswärtsbilanz. Die Mannschaft will aber auf jeden Fall in Kirchen-Hausen alles geben, um die letzte Chance noch zu wahren. „Der Aufstieg ist für uns kein Muss. Er wäre im ersten Spieljahr unserer Spiel-Gemeinschaft ein unglaubliches Glücksgefühl“, hofft Trainer Franz Ratz.

Die SG Kirchen-Hausen geht mit dem Heimvorteil und dem Rasenplatz als leichter Favorit in die Partie. Für die Kirchen-Hausener ist klar: Gewinnen sie das Spiel, reicht am Wochenende in Bonndorf bereits ein Unentschieden für den Aufstieg. Verlieren sie, rückt der erhoffte Sprung in die Kreisliga A in weite Ferne. Für Johannes Amann ist klar: „Wir wollen das Heimspiel gewinnen. Für uns spricht auch, dass unser Gegner erst vor wenigen Tagen ein schweres Spiel hatte.“ Der Spielertrainer der Kirchen-Hausener nahm die Bregtäler bei ihrem ersten Relegations-Auftritt am vergangenen Samstag gegen Bonndorf II unter die Lupe. „Das ist eine gute Mannschaft, ähnlich stark wie wir. Ich denke, die Tagesform wird entscheiden“, glaubt Amann.

Etwas Bedenken hat er aufgrund der Tatsache, dass seine Mannschaft schon seit Wochen kein Spiel mehr hatte, in dem es um etwas ging. Amann: „Wir standen bereits Mitte Mai als Vizemeister fest. Da war es schwer, die Spannung hochzuhalten. Deshalb befürchte ich, dass wir erst wieder in den Rhythmus kommen müssen.“