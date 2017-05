Regionalsport Schwarzwald Aufstiegsfeier fest eingeplant

SG Bad Dürrheim kurz vor Landesliga-Meisterschaft. Verbandsligist Neukirch in Bühl

Frauenfußball-Verbandsliga: SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 13.30 Uhr in Bühl-Vimbuch). (olg) Die Fahrt nach Bühl zum Tabellenvierten bedeutet für Dirk Huber und sein Team mit bescheidenen Zielen anreisen. Die Gastgeber haben einige höherklassig erfahrenen Spielerinnen im Kader und sind klarer Favorit. In der Vorrunde siegte Vimbuch mit 7:2 in Neukirch. Der Vorjahresmeister, der nicht aufsteigen durfte, steckt jedoch derzeit in einer echten Krise und kassierte zuletzt drei Niederlagen. Vimbuch ist seit vier Partien sieglos. Die Chance der Neukircherinnen besteht darin, befreit aufzuspielen und eine Überraschung anzupeilen.

Landesliga: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Zizenhausen/Heudorf (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). Knallen am Sonntag um 16.50 Uhr die Sektkorken? Die Kurstädterinnen erwarten den Vorletzten und sind nicht nur Favorit, sondern haben den Meistertitel fest im Blick. "Wir wollen uns die Meisterschaft nicht mehr wegnehmen lassen und in die Verbandsliga aufsteigen", sagt Teammanager Salvatore Buccelli und ergänzt: "Drei Aufstiege in drei Jahre sind sensationell. In Zukunft wird es so sicherlich nicht weitergehen." Die Gäste sind bereits abgestiegen. Angesichts der Offensivstärke der Kurstädterinnen dürften Christina Brugger und Co. noch einmal die Tormaschine anwerfen. Das Hinspiel endete mit 5:3.

FC Hauingen – FC Grüningen (Samstag, 16 Uhr). In der Vorrunde gewann Grüningen deutlich mit 6:0. Die Elf um Trainer Matthias Limberger, der wie sein Co-Trainer Gerhard Gnielinski seinen Vertrag verlängert hat, ist klarer Favorit.

FV Marbach – TSV Aach-Linz (Samstag, 16 Uhr). Mit einem Sieg können die Spielerinnen von Trainer Holger Rohde einen Verfolger abhängen. "Es wird ein interessantes Duell gegen unberechenbare und spielstarke Gäste. Das 3:3 im Hinspiel war ein offener Schlagabtausch", so Rohde. Es fehlen die Studenten Marleen John und Linda Ganter.

SV Titisee – SV Deggenhausertal (Sonntag, 15 Uhr). Titisee spielt gegen den Tabellendritten. In der Vorrunde unterlag Titisee mit 2:5 und im Pokal mit 0:1.

SV Niederhof – FC 07 Furtwangen. Das Spiel wurde auf den Feiertag am 25. Mai verlegt.