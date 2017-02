"Aufstieg fast schon märchenhaft." Interview mit Andreas Lorenz vom Bogen-Club Villingen-Schwenningen

Mit dem Einzug in das Bundesliga-Finale am 18. Februar in Wiesbaden feierte der Bogen-Club Villingen-Schwenningen als Liganeuling einen sensationellen Erfolg. Der SÜDKURIER sprach mit Andreas Lorenz vom BC VS.

Herr Lorenz, was bedeutet der Einzug ins Bundesliga-Finale für den Verein?

Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Verantwortlichen haben in den vergangenen Jahren viel in die Jugend investiert, was sich immer mehr auszahlt. Schließlich hat der Club mit Dominic Gölz, Sarah Reincke und Maximilian Laufer drei Eigengewächse im Team. Das hebt den BC VS von den Konkurrenten ab.

Der Aufschwung beim BC Villingen-Schwenningen ist gewaltig.

Richtig, fast schon märchenhaft. Die Mannschaft hat in der untersten Liga begonnen und viele Aufstiege gefeiert. Schon der Durchmarsch durch die 2. Liga war unglaublich. Jetzt steht das Team als Bundesliga-Neuling im Finale. Das ist schon einzigartig.

Wurde die Mannschaft in den vergangenen Jahren verstärkt?

Punktuell. Den Schweizer Nationalkaderschütze Florian Faber im Team zu haben, ist natürlich ein Glücksfall. Ein wichtiger Motor ist Dominic Gölz. Die jungen Sportler werden, wie auch die Erfolge außerhalb der Bundesliga zeigen, immer besser.

Lässt sich die Bundesliga finanziell für den Verein stemmen?

Dazu ist eine fünfstellige Summe im unteren Bereich notwendig. Das ist im Vergleich zu anderen Sportarten wenig, für diesen Verein aber viel. Nur gut, dass Bogenschießen zuletzt sehr an Popularität gewonnen hat. Die Olympische Silbermedaille von Lisa Unruh in Rio des Janeiro hat unserem Sport einen gewaltigen Aufschwung beschert.

Wie hat sich diesbezüglich die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Donaueschingen ausgewirkt?

Diese Weltmeisterschaft hat viel gebracht. Bogenschießen hat gerade hier im Schwarzwald viel an Aufmerksamkeit gewonnen. Sehr erfreulich ist zudem, dass der BC VS einen Zulauf an jungen Sportlern hat, in deren Ausbildung der Verein viel investiert. Die WM in Donaueschingen war ein echter Höhepunkt. Unser Vereinsvorsitzender, Jürgen Löchelt, hat viel Engagement eingebracht. Die WM war ein gewaltiger Schub.

Wie taxieren Sie die Chancen des BC Villingen-Schwenningen im Bundesliga-Finale am 18. Februar in Wiesbaden?

Realistisch betrachtet, käme schon ein einziger Sieg einem kleinen Wunder gleich. Vier starke Mannschaften aus der Nordgruppe kommen dazu, die dem BC VS in punkto Erfahrung viel voraus haben. Es wäre utopisch zu glauben, dass in Wiesbaden eine Medaille drin oder gar die Deutsche Meisterschaft möglich wäre. Der Verein will dort Erfahrungen sammeln und sich so gut wie möglich verkaufen.

Sie wollen einen Fanbus zum Finale chartern. Gibt es im Schwarzwald überhaupt so viele Anhänger des Bogenschießens?

Viele Vereinsmitglieder haben bereits signalisiert, dass sie bei diesem Saisonhöhepunkt unbedingt dabei sein und die Mannschaft unterstützen wollen. Zudem hoffen wir, dass auch Außenstehende sich dafür interessieren. Anmeldungen sind bei unserem Vorsitzenden Jürgen Löchelt jederzeit möglich. Das Gesamtpaket ist verlockend. Die besten deutschen Bogenschützen treffen aufeinander. Es zeichnet sich ein hervorragendes Sporterlebnis ab und wir bieten das alles für einen moderaten Betrag an. Das dürfte für sportbegeisterte Menschen in der Region ein attraktives Angebot sein, einmal in eine für sie neue Sportart reinzuschnuppern. Der BC VS hofft auf eine gute Resonanz.

Andreas Lorenz

Der aus Südtirol stammende Italiener wohnt in Dauchingen. 20 Jahre lang hat Andreas Lorenz selbst in der Bundesliga für verschiedene Vereine geschossen. Lorenz wechselte nach Villingen-Schwenningen, als der Verein zweitklassig war. Der Team-Manager und sportliche Leiter der Bundesliga-Schützen des Bogen-Clubs VS war bei vier Olympischen Spielen als aktiver Schütze, beziehungsweise in der Organisation (London 2012) dabei. Außerdem ist Lorenz im Weltverband der Bogenschützen tätig. Der 46-Jährige arbeitet bei einer Firma als Verkaufsleiter. Seine Karriere zieren viele große Titel. 1988 wurde Andreas Lorenz Welt- und Europameister. (daz)