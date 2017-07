Aufsteiger mit eigenem Fanclub

Fußball-Bezirksligisten in der Vorbereitung: DJK Donaueschingen II

Fußball-Bezirksliga: (daz) Zwei Spielzeiten, nachdem sich die erste Mannschaft der DJK Donaueschingen als Meister aus der Bezirksliga in Richtung Landesliga verabschiedet hat, ist der Verein aus dem Donaueschinger Stadtteil Allmendshofen wieder in der Bezirksliga vertreten. Ab sofort mit der zweiten Mannschaft, in der sich in erster Linie viele junge und eigene Talente tummeln. Als Unterbau der ambitionierten Landesliga-Elf sollen diese Spieler an ein höheres Niveau herangeführt werden. „In der Bezirksliga wird schneller und sicherlich auch etwas härter als in der Kreisliga A gespielt. Wir werden einen kleinen Anspannungs- und Findungsprozess benötigen. Unser klares Ziel ist es, diese Mannschaft auf Dauer in der Liga zu positionieren“, sagt Walter Fürderer, Leiter der DJK-Fußballabteilung.

Bewusst haben die Verantwortlichen in der Vorbereitung auf externe Neuzugänge verzichtet. Weiterhin sollen in erster Linie Nachwuchsspieler eine Chance erhalten, die in der eigenen Jugend schon in der Verbands- oder Landesliga gespielt haben. Neu hinzu kamen im Sommer aus der eigenen Jugend Jannik Sapidis und Fabio Di Napoli. Edem Eder (Togo) und Pascal Sommer klopften aus eigenem Antrieb an die Tür. Sommer kommt vom Bodensee, war aber früher schon beim FC 08 Villingen und in Königsfeld aktiv. Trainiert wird das Team weiterhin von Erich Thurow und seinem Assistenten Tobias Limberger. „Nur ein, zwei Spieler sind über 25 Jahre alt. Die Jungs haben alle viel Potenzial und sind in ihrer Entwicklung noch nicht ausgereift. Da geht in der Zukunft sicherlich noch einiges“, ergänzt Fürderer. Auch während der Saison steht nachrückenden und jungen Spielern die Tür zur Bezirksliga-Elf jederzeit offen.

Beleben und bereichern wollen die Allmendshofener die Bezirksliga. „Wir haben einen großen Kader. Selbst wenn wir einige Akteure zwischenzeitlich an die erste Mannschaft abgeben, sollte das aufzufangen sein. Wir haben das Potenzial, um die Liga zu halten“, ergänzt Fürderer. Hoffnung macht dem Funktionär, dass sich gerade in den vergangenen Jahren die Neulinge in der Bezirksliga überaus achtbar geschlagen haben.

Obwohl die Elf zuletzt auswärts mehr Punkte als im eigenen Sportpark holte, setzen die Allmendshofener eine Etage höher auf die Heimstärke. Dabei darf sich die Mannschaft der Unterstützung vieler Fans sicher sein. „Unsere Zweite hat einen eigenen Fanclub. Es gibt sogar Zuschauer, die sich nur die Zweite anschauen“, fügt Fürderer an.

Das Prunkstück der Elf war zuletzt die Offensive, die in der Meistersaison 97 Mal traf, wobei sich gleich 21 Spieler in die Torjägerliste einreihten. Top-Torjäger war Marius Gerold (15). Kapitän wird wohl Oliver Gerold bleiben. Während Fürderer den aktuellen Vizemeister Königsfeld und Landesliga-Absteiger Gutmadingen als Titelkanidaten einstuft, präsentiert sich die Elf am kommenden Samstag ab 16 Uhr im ersten Test gegen Schramberg den Anhängern. Weitere Vorbereitungsspiele sind in der Planung.