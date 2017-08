Regionalsport Schwarzwald Aufsteiger Oberbaldingen fertigt Möhringen ab

Erster Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2: Souveräne Siege für Lenzkirch und Öfingen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Hinterzarten – FC Löffingen II 2:2 (0:2). (ms) Tobias Urban erzielte mit einem platzierten Schuss bereits nach fünf Minuten das erste Tor der neuen Saison für die Gäste. In der Folge agierten beide Teams auf Augenhöhe, ehe Nico Klein kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte. Der Absteiger steigerte sich in Hälfte zwei und kam durch einen späten Doppelpack von Vencimo Do Cabo zum glücklichen, aber verdienten Ausgleich. Tore: 0:1 (5.) Urban, 0:2 (45.) Klein, 1:2 (79.) Do Cabo, 2:2 (86.) Do Cabo. ZS: 150. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

SV Öfingen – FC Hüfingen 2:0 (0:0). In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte schwächten sich die Gäste durch eine rote Karte wegen Beleidigung unnötig selbst. Die Öfinger nutzten die Überzahl und kamen zu guten Chancen. In Hälfte zwei sorgten Steffen Schröder mit einem Schuss von halblinks sowie ein Kopfballtreffer von Dominik Wölfle für den souveränen 2:0-Sieg. Tore: 1:0 (51.) Schröder, 2:0 (63.) Wölfle. ZS: 50. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Lenzkirch – SV Eisenbach 2:0 (2:0). Lenzkirch startete dominant und ging nach 19 Minuten verdient in Führung. Ein Diagonalball erreichte Rafael Teixeira, dessen Schuss von Christian-Ledoux Longo Longo abgestaubt wurde. Kurz vor der Pause erhöhte Teixeira selbst mit einer schönen Einzelleistung auf 2:0. In Hälfte zwei verwaltete Lenzkirch die Führung, Eisenbach blieb harmlos. Tore: 1:0 (19.) Longo Longo, 2:0 (40.) Teixeira. ZS: 180. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

FV Möhringen – TuS Oberbaldingen 0:8 (0:4). Eine zunächst ausgeglichene Partie entwickelte sich zu einem Kantersieg. Möhringen haderte bei den ersten beiden Gegentreffern mit dem Schiedsrichter und setzte danach alles nach vorne. Nach dem 0:4-Halbzeitstand gab sich Möhringen mehr oder weniger auf. Tore: 0:1 (17.) Jallow Saja, 0:2 (30.) Almani Camara, 0:3 (40.) Camara, 0:4 (41.) Saja, 0:5 (55.) Saja, 0:6 (62.) Saja, 0:7 (80.) Saja, 0:8 (88.) Camara. ZS: 80. SR: Yannick Schmid (Bräunlingen).

FC Pfohren – FC Neustadt II 0:1 (0:1). Pfohren war über 90 Minuten hinweg überlegen, nutzte aber in Person von Sumser oder Wolf seine guten Chancen nicht. Auf der anderen Seite nickte Jonas Feser einen Abpraller von der Latte zum 0:1 ein. Unterm Strich ein glücklicher Auswärtserfolg für die Neustädter. Tore: 0:1 (34.) Feser. ZS: 80. SR: Adnan Dracic (Villingen).

FC Bräunlingen – SV Göschweiler 2:2 (0:0). Nach torloser erster Hälfte erzielte Philipp Müller per Konter das 1:0. Danach gab es einen Bruch im Spiel der Bräunlinger. Ivan Tomic sowie Markus Lasson drehten die Partie in zwei Minuten. Ein Kopfballtor von Simon Schorpp sorgte am Ende für eine gerechte Punkteteilung. Tore: 1:0 (57.) Müller, 1:1 (71.) Tomic, 1:2 (73.) Lasson, 2:2 (84.) Schorpp. ZS: 100. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

SV Grafenhausen – SV Gündelwangen 2:4 (0:2). Die Absteiger aus Grafenhausen kamen schlecht in die Partie. Kevin Lücke und Thomas Fischer brachten den Gast in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung. Nach der Pause entschieden die Gäste mit zwei weiteren Treffern die Partie vorzeitig. Grafenhausen betrieb lediglich noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 (13.) Lücke, 0:2 (16.) Fischer, 0:3 (53.) Lücke, 0:4 (62.) Jens Schübel, 1:4 (68.) Martin Kech, 2:4 (72.) Blerim Kushutani. ZS: 120. SR: Frederic Aich (Häusern).

FC Bad Dürrheim II – SSC Donaueschingen 3:1 (2:1). Jochen Reihs brachte den SSC mit einem schönen Schuss in Führung. Danach wurde Bad Dürrheim aktiver und drehte in kürzester Zeit das Spiel. Hälfte zwei war lange offen und umkämpft, ehe Jens Königsberger in der Schlussphase mit dem 3:1 alles klarmachte. Tore: 0:1 (23.) Reihs, 1:1 (27.) Stefan Nezel, 2:1 (32.) Gergö Potornai, 3:1 (81.) Königsberger. ZS: 90. SR: Martin Bernhart (Bonndorf).