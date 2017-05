Regionalsport Schwarzwald Aufatmen beim FC Furtwangen

Bregtäler schaffen Landesliga-Klassenerhalt. Souveräner 5:1-Sieg beim Hegauer FV

Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FC 07 Furtwangen 1:5 (0:2) (uk) Die Furtwanger konnten am letzten Spieltag den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Und das taten sie auch in überzeugender Manier. Allerdings war der Sieg auch vonnöten. Ein Unentschieden hätte den Bregtälern nicht zum Klassenerhalt gereicht. Entsprechend groß war die Freude nach Spielende beim Team von Trainer Markus Knackmuß.

Eine Vorentscheidung war in der Begegnung schon nach drei Minuten gefallen, als die Schwarzwälder bereits mit 0:2 in Führung lagen, während die Platzherren sich gedanklich wohl noch in der Kabine wähnten. In der 2. Minute foulte Müller Ambs im Strafraum. Sebastian Stumpp versenkte den Strafstoß sicher zum 0:1. Eine Minute später spielten sich die Schwarzwälder ungehindert durch die Abwehr der Hegauer. Kaltenbach legte am Torraum für Geiger auf, der den Ball zum 0:2 ins Netz schob. Nun schienen die Platzherren aufgewacht zu sein und übernahmen das Spielgeschehen im Mittelfeld, Torgelegenheiten blieben jedoch bis auf eine Direktabnahme von Watras (10.) und einen Freistoß von Müller (19.) aus. Furtwangen hätte durch Ambs (24.) Fichter (38.) und Geiger (40.) sogar noch vor der Pause auf 0:3 erhöhen können.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel spielte Sebastian Stumpp den Ball steil auf Meier. HFV-Torhüter Maus konnte den ersten Schussversuch des allein vor ihm auftauchenden Stürmers noch abwehren, doch bei Meiers Nachschuss hatte er keine Chance – 0:3. In der 54. Minute kam der Ball nach einer äußerst seltenen Kombination der Platzherren von Schafhäutle über Müller zu Greco, der das 1:3 markierte.

Die ohnehin schwachen Hoffnungen der Hegauer waren jedoch fünf Minuten später bereits wieder dahin. Geiger erlief einen verunglückten Rückpass von Mayer, spielte quer auf Kaltenbach, der zum 1:4 traf. Kurios war die Szene, die zum zweiten Strafstoß für die Gäste führte. In Nähe der Strafraumgrenze umklammerten sich in der 79. Minute Mayer und ein Gästestürmer. Der Schiedsrichter sah ein Foul von Mayer und schickte ihn mit Gelb-Rot vom Platz. Den Elfmeter verwandelte Sebastian Stumpp zum Endstand von 1:5.

Tore: 0:1 (2.) S. Stumpp (FE), 0:2 (3.) Geiger – 0:3 (50.) Meier, 1:3 (54.) Greco, 1:4 (59.) Kaltenbach, 1:5 (80.) S. Stumpp (FE); SR: Schmidt (Ühlingen-Birkenhof); ZS: 80; Bes. Vork.: Gelb-Rot (79.) Mayer (Hegauer FV).

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, Staudt (88. Markon), S. Stumpp, Schmitz (J. Stumpp), Ringwald, Willmann, Fichter, Meier (83. Vollmer), Kaltenbach, Geiger (75. Renner)