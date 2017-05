Villingen-Schwenningen Auf den FC 08 Villingen prasselt viel Lob nieder

Nullachter in Lahr herzlich empfangen. Noch drei Spiele bis zum ersehnten Ziel

Fußball-Verbandsliga: Die Auswärtshürde in Lahr war nicht so hoch, dass der FC 08 Villingen über sie gestolpert wäre. Das war das Positive nach dem 3:1-Sieg des Tabellenführers. Das Negative: Für einen Titelaspiranten agierten die Nullachter zu wenig überzeugend, sie wirkten streckenweise fahrig, gar ängstlich. Aber drei Spieltage vor Schluss zählte vor allem, dass weitere drei Punkte auf dem Konto der Villinger landeten. Nun haben die Nullachter gegen Auggen, beim abgeschlagenen Tabellenletzten Solvay Freiburg und zum Abschluss zuhause gegen den SV Linx gute Chancen, ihr Meisterstück zu machen und die sofortige Rückkehr in die Oberliga Baden-Württemberg zu schaffen.

Hohe Erwartungen: Diesen Fakt stellte FC 08-Trainer Jago Maric bei der Pressekonferenz in Lahr auch in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er beklagte die in Teilen zu hohe Erwartungshaltung gegenüber seinem Team: „Man erwartet von uns, dass wir jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Das ist aber nicht realistisch.“ Angesichts der Doppelbelastung von Freitag und Montag sei er zufrieden mit den Ergebnissen, immerhin habe man zwei Siege erzielt. Der Erfolg in Lahr hätte aber womöglich am noch seideneren Faden gehangen, wäre es für die Gastgeber noch um mehr gegangen als darum, sich im letzten Heimspiel der Saison anständig zu verabschieden. In gewisser Hinsicht ähnelte die Partie dem voherigen Auswärtsspiel in Bühlertal. Nur hatten die Nullachter dort mit einem Gegner zu tun, der mit allen Mitteln und reichlich Disziplin den Punkt einfahren wollte – und es beim 1:1 auch schaffte.

Viel Lob: Dem über weite Teile wenig inspirierten FC 08-Auftritt zum Trotz erntete die Maric-Truppe in Lahr reichlich Lob. „Zweifelsohne die stärkste Mannschaft der Liga“, nannte Lahrs Trainer Oliver Dewes die Villinger. Und der 1. Vorsitzende, Frank Müller, schrieb in seinem Vorwort des Stadionmagazins gar: „Die Nullachter sind eines der spielstärksten Teams, das ich in meiner langen Laufbahn im Amateurbereich gesehen habe – und für mich ein mehr als würdiger Meister, sollte es dann so sein.“ Zudem verspürte Müller im Vorfeld durch das Gastspiel des FC 08 sogar „ein wenig Bundesliga-Flair“, was mutmaßlich an der spielerischen Vergangenheit des Sportlichen Leiters der Nullachter, Martin Braun, festgemacht wurde.

Gemütlicher Rahmen: Überhaupt bot der SC Lahr einen sehr warmherzigen Rahmen. Zahlreiche Verabschiedungen und viel Lob für die etlichen Lahrer Kicker, die den Verein verlassen, ein euphorisierter Stadionsprecher und eine gesellige Atmosphäre in der überfüllten Stadiongaststätte, in der sich auch etliche der knapp 100 mitgereisten FC 08-Fans wohl fühlten. Eine Frage blieb allerdings unbeantwortet: Warum wurde in der Halbzeit das eher Jahreszeit-untypische „Last Christmas“ über die Stadionlautsprecher gespielt? Den schmunzelnden 320 Besuchern war es egal.

Volle Konzentration: Dass es in Lahr streckenweise nicht rund lief, kann auch seine Vorteile haben: Die nächste Aufgabe gegen Auggen wird wohl kein Akteur leichtfertig oder unkonzentriert angehen. Dafür steht allein schon Jago Maric. Der Trainer kündigte „Erholung und dann intensive Vorbereitung auf diese wichtige Partie“ an. Ob Mario Ketterer, der am Montag kurz vor der Halbzeit mit einer Muskelverhärtung das Feld verlassen musste, mit dabei sein wird oder ob er sich zu den verletzten Timo Wagner und Danilo Cristilli gesellt, scheint noch offen. Sicher ist hingegen: Die Auggener kämpfen bis zum Schluss, auch wenn sie sich auf einem ziemlich fest zementierten vierten Platz befinden. Davon zeugte am Montag auch das klare 3:0 gegen den SV Mörsch. Nicht mehr mit dem letzten Einsatz scheint hingegen der FC Denzlingen zu Werke zu gehen. Der Aufsteiger spielte bislang eine tolle Runde. Doch nun scheint die Luft etwas raus zu sein, seit man sich vom Kampf um die ersten beiden Plätze verabschieden musste. 0:3 am Freitag gegen Kehl, 0:5 am Montag in Kuppenheim: Die Konkurrenz in der Abstiegszone wird hoffen, dass Denzlingen am Sonntag gegen die ebenfalls noch gefährdeten Stadelhofener wieder zulegen kann.