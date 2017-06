Schwarzwälder unterliegen dem FC Überlingen 0:3. Entscheidender Doppelschlag kurz vor der Pause

Fußball, Aufstiegsspiel zur Landesliga: FC Königsfeld – FC 09 Überlingen 0:3 (0:2). Die einen jubelten ausgelassen, die anderen saßen enttäuscht auf dem Rasen: Die Aufstiegsträume des FC Königsfeld platzten vor der Rekordkulisse von gut 1300 Zuschauern. Dem 0:0 vor Wochenfrist am Bodensee folgte auf eigenem Platz eine 0:3-Niederlage gegen den FC Überlingen, der den Sprung in die Landesliga schaffte.

Es hat nicht sollen sein. Die Gastgeber machten es in den ersten 45 Minuten zunächst gut und fast alles richtig. Königsfeld stand defensiv stabil, bremste die starke Offensive der Gäste aus und Torhüter Patrick Rominger hatte nicht viel zu tun. Schwungvoller als vor einer Woche ging es bei den Gastgebern nach vorne. Die erste und beste Chance der Partie hatte Tobias Groß, der im Strafraum aus der Drehung anschloss, nachdem zuvor Christian Richter einen weiten Einwurf von Christian Moosmann mit dem Kopf verlängert hatte (11.). Auf der anderen Seite verzog Niklas Blank freistehend (18).

Danach passierte vor den Toren nicht viel. Die Teams neutralisierten sich und der FCK versuchte schnell nach vorne zu spielen – allerdings ohne zündende Ideen und Durchschlagskraft. Wie aus dem Nichts drehte Überlingen kurz vor der Pause binnen drei Minuten auf und kam mit einem Doppelschlag zur 2:0-Führung. Marc Kuczkowski kam sträflich frei über die linke Seite und traf mit einem trockenen Schuss in der 39. Minute. Kurze Zeit später nutzte Niklas Blank einen Abwehrschnitzer der Hausherren und versenkte im Nachsetzen eiskalt zum 0:2.

Direkt nach der Pause verhinderte Rominger gegen Kuczkowski den dritten Treffer der Gäste (47.). Überlingen drängte auf die Entscheidung. Die Fans wurden unruhig. Die Uhr tickte gegen die Hausherren. Und die wachten auf: Überlingens Keeper Robin Palmy-Hockl verhinderte mit einer Glanzparade gegen Moosmann zweimal den Anschluss (57.). Kurze Zeit später traf Ralf Bruder die Latte (61.). Eine Wende wäre in dieser Phase möglich gewesen. Was fehlte, war einzig der berühmte Dosenöffner, um neue Kräfte freizusetzen.

In der Schlussphase scheiterte Gästespieler Malte Ensslin nur 30 Sekunden nach seiner Einwechslung an Rominger (83.) und traf kurze Zeit später den Pfosten. Besser machte es der ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Nico Gumbl in der Nachspielzeit. Mit dem Schlusspfiff traf er zum 0:3-Endstand. Tore: 0:1 Kuczkowski (39.), 0:2 Blank (42), 0:3 Gumbl (90.+1). SR: Christian Schnurr (Hügelsheim). ZS: 1300.

FC Königsfeld: Rominger, Bruder (78. D. Bayer), S. Groß, M. Lehmann (69. T. Lehmann), Flakowski, Holik, Aister (55. Maier), Eschner, T. Groß, Moosmann, Richter.

FC 09 Überlingen: Palmy-Hockl, Förtsch, Walser, Broeski, Steurer, Welte, Sandhas, Öhler (82. Ensslin), Buzhghulashvili (62. Kosar), Blank (77. Cardoso), Kuczkowski (89. Gumbl).

Am Rande des Spiels

Besuch vom FC Schalke 04: Daniel Caligiuri ist dafür bekannt, dass er sich in der Sommerpause gerne in seiner Heimat aufhält und das eine oder andere Fußballspiel anschaut. Auch am Sonntag mischte sich der 29-jährige Profi aus Dauchingen in Königsfeld unter die Zuschauer. Viel Glück brachte Daniel Caligiuri den Schwarzwäldern allerdings nicht.

Besuch von Racing Straßburg: Ebenfalls ungewöhnlichen Besuch hatten die Königsfelder von einem ehemaligen Jugendspieler: Kerim Sahin (21), der via Türkei einen Profivertrag bei den Franzosen erhalten hat. „Es ist schön, dass der Club in die erste Liga aufgestiegen ist“, sagte er. Nun winken ihm Spiele gegen Paris St. Germain und AS Monaco. Zum FC Köngisfeld hat er einen besonderen Bezug: „Es war mein erster Verein überhaupt.“

Neuzugänge des FC Königsfeld: „Sechs sind bereits fix, ein siebter kommt auf alle Fälle noch hinzu“, sagt Königsfelds Vorsitzender Dietmar Eschner. Die Neuzugänge im Überblick: Tom Zepf (FC Dauchingen, 11 Tore), Rückkehrer Elvir Rizvic (26, FC Triberg, von 2014 bis 2016 schon einmal beim FCK), Nico Rall (27, zuletzt FC Hardt, davor FC Bad Dürrheim und Spvgg. 08 Schramberg), Enrico Stephan (FC Hüfingen, davor beim SV Zimmern) sowie Leon Dannert und Endrit Kadriu (beide eigene A-Junioren). (olg)