Villingen-Schwenningen Auch FC 08-Bank hochkarätig besetzt

Fußball-Verbandsligist Villingen spielt am Samstag beim Kehler FV. Nullachter reisen mitstarkem Kader an

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – FC 08 Villingen (Samstag, 15 Uhr). Nach den beiden imponierenden Siegen in den Spitzenspielen beim Freiburger FC (6:1) und zu Hause gegen den FC Denzlingen (4:1) wartet auf den FC 08 am Samstag ein weiterer unangenehmer Gegner – der sechstplatzierte Kehler FV, der in der vergangenen Saison ebenfalls den bitteren Weg von der Oberliga in die Verbandsliga antreten musste.

Im Vergleich zu den besser platzierten Kontrahenten ist für die Grenzstädter die Saison aber schon weitgehend gelaufen: Auf Platz zwei sind es satte 22 Punkte Rückstand, auf den potenziell ersten Abstiegsplatz hat der von Alexander Hassenstein trainierte KFV zehn Zähler Vorsprung. Zudem plagt das Kehler Team eine Verletzungsserie. Vermutlich sind nur zehn Feldspieler aus dem Kader der ersten Mannschaft einsetzbar, so dass mit A-Jugendlichen aufgefüllt werden muss. Hassenstein: „Villingen war schon vor der Saison mein Topfavorit, aber wir werden das Feld keineswegs kampflos räumen.“

Auf heftigen Widerstand macht sich auch Nullacht-Coach Jago Maric gefasst: „In Kehl waren es immer sehr schwierige Spiele. Hinzu kommt noch ein aufgeheiztes Publikum, sodass wir kühlen Kopf bewahren müssen.“ Gleichwohl werde man „mit reichlich Selbstvertrauen“ in die Ortenau fahren. Maric: „Wenn wir unser Potenzial abrufen, wird es für Kehl schwer. Wenn nicht, kann es gut sein, dass wir dort Schiffbruch erleiden.“

Bei den Nullachtern stehen alle Feldspieler zur Verfügung. Lediglich Torhüter Daniel Miletic laboriert noch an einer Fingerverletzung, sodass erneut Christian Mendes im Nullacht-Tor stehen wird. Mit Tobias Weißhaar hat Maric im Vergleich zur Partie gegen Denzlingen noch eine weitere Option im Mittelfeld. „Wir werden auf jeden Fall eine hochkarätig besetzte Bank haben.“

Die drei Rekonvaleszenten, Damian Kaminski, Manuel Stark und Gian-Luca Reho, werden hingegen noch nicht im Kader stehen. Sie werden diese oder nächste Woche allenfalls in der U 23 wieder erste Spielpraxis in der Landesliga sammeln. Dass seine Mannschaft nach den Siegen gegen die Spitzenteams zu viel Oberwasser hat, glaubt Maric nicht: „Wir wissen alle, wie schwer es in Kehl wird. Die haben immer noch sieben oder acht Oberliga-Spieler dabei – darunter mit Kevin Sax einen überragenden Akteur, der eine Partie auch mal alleine entscheiden kann.“ Maric misst dem Aufeinandertreffen in Kehl große Bedeutung zu: „Sollten wir auch da gewinnen, sieht es sehr gut aus für den Rest der Saison.“

Da der Freiburger FC an diesem Wochenende spielfrei ist, können die Villinger nicht vom zweiten Platz verdrängt werden. Spitzenreiter Denzlingen empfängt derweil den SC Pfullendorf, der nicht zu unterschätzen ist.