Arno Göpfert setzt auf Schweizer Talente

Tennisdamen des TC BW Donaueschingen planen für die kommende Oberligasaison

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Nach der Saison ist vor der Saison: Nach diesem Prinzip handelt auch der 1. Vorsitzende und sportliche Leiter des TC BW Donaueschingen, Arno Göpfert. Nach dem Badenliga-Abstieg in der abgelaufenen Saison plant er bereits für die anstehende Oberligasaison 2017.

Dabei ist es dem Teammanager gelungen, das Donaueschinger Team mit jungen, talentierten Schweizer Spielerinnen zu verstärken. Tamara Arnold, Sina Züger sowie die Schwestern Leonie und Lisa Küng komplettieren mit den bisherigen Stammspielerinnen die Damenmannschaft. „Sie sind alle zwischen 14 und 17 Jahre alt, denn wir orientieren nach dem Abstieg aus der Badenliga neu, verjüngen das Team und setzen auf Talente, die es noch weit bringen werden“, sagt Arno Göpfert.

Durch die Nähe der Schweizer Grenze kommen die hoffnungsvollen Nachwuchstalente von den Eidgenossen sehr gelegen. Alle vier Schweizerinnen spielen erfolgreich nationale und internationale Turniere. Die 16-jährige Leonie Küng aus Schaffhausen belegt aktuell Rang 868 der Damen-Weltrangliste und war 2014 in der Altersklasse U14 Schweizer Meisterin. In diesem Jahr holte sie den Titel im Einzel und Doppel in der Klasse der U16.

Mit der 17-jährigen Tamara Arnold aus Kappel wird die Schweizer U18-Vizemeisterin im Einzel und Doppel von 2016 aufschlagen. Sie belegt aktuell Platz 216 der Juniorinnen-Weltrangliste. Vom Oberligisten TC Mengen wechselt die 17-jährige Sina Züger aus Basel zum Team. Die aktuelle 253 der Juniorinnen-Weltrangliste gewann kürzlich ein ITF-Doppel-Turnier in Malaysia.

„Neben den Neuverpflichtungen von Küng, Arnold, Züger werden auch die Schweizer Spitzenspielerin Amra Sadikovic und Barbara Pinterova aus Zürich abwechselnd die vorderen Team-Positionen belegen und somit für reichlich Schweizer Power bei uns sorgen“, freut sich Arno Göpfert auf die kommende Runde. Über einen eventuellen Wiederaufstieg in die Badenliga möchte sich der Sportliche Leiter momentan noch nicht äußern.