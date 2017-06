Donaueschingen Armin Engelhardt gewinnt Großen Preis

Großes Reitturnier in Königsfeld. Beste Bedingungen an allen drei Tagen

Reitsport: Drei perfekte Turniertage liegen hinter dem PSZ Königsfeld. Beste äußere Bedingungen, optimales Geläuf und guter Sport wurden geboten. Sieger im zehnten Großen Preis wurde Armin Engelhardt von der RSG Riedwiese Fischbach.

Trotz des tollen Rahmens hatte sich Jürgen Hezel sein Jubiläum etwas anders vorgestellt. Er wollte zum Zehnjährigen eine Springprüfung bis Klasse S ausschreiben, doch der Verband machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Grund: In Heidenheim war die württembergische Meisterschaft ausgeschrieben und somit ist ein weiteres S-Springen in der Region nicht erlaubt. Deshalb wurden in Königsfeld als höchste Prüfungen vier M-Springen ausgeschrieben, in denen sich ein elitäres Starterfeld wiederfand, darunter Persönlichkeiten wie Nationenpreisreiter und Weltcupsieger Niklas Krieg und seine Schwester Leonie Krieg, beide vom RuF Donaueschingen. Auch die Reiter in den Klassen A bis L ritten in zahlreichen Springprüfungen um Siegerschleifen und Ehrenpreise.

Am Samstagabend war auch noch etwas Zeit, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Zehn Vereinsmannschaften konnten sich im „Drive and Drive“ messen und sorgten für Kurzweil am zweiten Turniertag. Mit Kutsche und Fahrrad im Wechsel galt es so schnell wie möglich einen Parcours zu absolvieren. Vor allem die Radfahrer mussten auf dem Sandboden alles geben. Der Sieg ging an die PSG Beschenhof vor dem RFV Rottweil II und Gastgeber RFV Königsfeld.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Finales. Zuvor aber durften zunächst noch die Nachwuchsreiter vor zahlreichem Publikum in ihren Stilspringwettbewerb. Dann folgte das erste von zwei M-Springen am letzten Turniertag. Hier ging der Sieg an Katrin Frech vom Markgräfler RV Buggingen. Sie war schon am Freitag beim M* und am Samstagabend im M** erfolgreich. Im Anschluss wurden die Stangen für den Großen Preis der Klasse M** mit Stechen aufgelegt. 20 Reiterpaare trugen sich in die Starterliste ein, von denen vier das Stechen erreichten. Hier zeigte der für die RSG Riedwiese Fischbach startende Armin Engelhardt auf Cnödl Deluxe keine Nerven und verwies Manuel Friedrichs (RV Epfendorf) auf Rang zwei. Auch der dritte Platz ging an Engelhardt, dieses Mal mit seinem zweiten Vierbeiner in dieser Prüfung, Cassini’s Queen.