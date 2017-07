Armin Bader folgt auf Ulrich Müller

Am Freitag wird neuer Bezirksjugendwart im Fußball-Bezirk Schwarzwald gewählt

Jugendfußball: (daz) Beim Bezirksjugendtag am Freitag (ab 19.30 Uhr) in Blumberg wird es eine prägnante Veränderung im Bezirksjugendausschuss geben. Der Bräunlinger Armin Bader wird, so die Mehrheit der anwesenden Vereinsvertreter sich dem Vorschlag anschließt, als neuer Bezirksjugendwart für die kommenden zwei Jahre gewählt. Der amtierende Bezirksjugendwart Ulrich Müller kandidiert nicht mehr.

Der 51-jährige Bader ist seit drei Jahren im Bezirksjugendausschuss und gleichzeitig als Juniorenstaffelleiter tätig. „Der Jugendfußball liegt mir sehr am Herzen. Einerseits ist der Jugendfußball die Basis der Vereine für die Zukunft und andererseits auch gesellschaftlich sehr wichtig, um Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen“, sagt Bader. Der gebürtige Mundelfinger ist seit seinem zehnten Lebensjahr mit dem Fußball verbunden. Für Bader muss beim Bezirksjugendtag ein neuer Juniorenstaffelleiter gefunden werden und auch das gesamte Gremium wieder seine Sollstärke erreichen. „Wir werden für jede Position namentliche Vorschläge unterbreiten. Wir sind diesbezüglich gut aufgestellt“, ergänzt Bader, der keine größeren strukturellen Veränderungen plant und den Jugendfußball im Bezirk Schwarzwald stärken möchte.