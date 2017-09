Anthony Rech bleibt ein Wild Wing

Schwenningen verlängert Probevertrag bis zum Saisonende

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings haben den Probevertrag mit Stürmer Anthony Rech bis zum Ende der Saison verlängert. "Anthony hat seine Chance genutzt und sich sowohl in den Trainingseinheiten als auch bei den Spielen für einen Anschlussvertrag empfohlen. Er ist vielseitig einsetzbar und hat sich schnell ins Mannschaftsgefüge integriert", sagt Schwenningens Manager Jürgen Rumrich.

Der französische Nationalspieler feierte in der vergangenen Saison mit Rapaces de Gap den Gewinn der französischen Meisterschaft. Bei den Wild Wings kam der Angreifer, der am Donnerstag seinen 25. Geburtstag feiert, in fünf Testspielen zum Einsatz und steuerte beim 6:1-Sieg gegen Freiburg einen Treffer bei.