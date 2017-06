Regionalsport Schwarzwald Anna-Lena Gamp wirft Kreisrekord

Wurfmeisterschaften in Löffingen. Niklas Weber holt zwei Kreistitel

Leichtathletik: (oh) Ein Kreisrekord durch Anna-Lena Gamp vom TV Lenzkirch sowie einige hochkarätige Leistungen waren die Höhepunkte der Meisterschaften des Leichtathletikkreises Neustadt in Löffingen. Im Diskus- und Speerwerfen. Die 22-Jährige verbesserte ihre eigene Bestmarke mit dem Diskus auf 48,35 m. Ihre Teamkollegin Lea Straub profitierte ebenfalls vom leichten Gegenwind, der eher flache Würfe mit viel Effet begünstigte und belohnte sich mit neuer Bestmarke. Gaststarterin Natascha Wolf von der DJK Villingen, die in der W 35 startete, ließ die Scheibe auf 34,77 m segeln.

Nur fünf Tage nach dem Gewinn des Landesmeistertitels fand Anna-Lena Gamp nur langsam in den Löffinger Wettkampf. Im letzten Versuch traf sie dank eines schnellen Beineinsatzes beim Abwurf die 1 kg schwere Scheibe optimal und konnte sich über den Siegeswurf freuen. Die Weite sicherte ihr auch einen guten Platz in der deutschen Bestenliste. Knapp eine Stunde zuvor gewann Gamp bereits das Speerwerfen mit der Tagesbestleistung der weiblichen Klassen von 31,72 m. Ebenfalls im letzten Versuch des Diskuswerfens fand die hochmotivierte Lea Straub im Ring den richtigen Rhythmus und schaffte mit ihrer Weite von 35,53 m die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 18.

Im Speerwerfen übertraf der Bonndorfer Sören Thor gleich in zwei Versuchen die 45 m-Marke. Mit 45,90 Metern empfahl er sich für die badischen Meisterschaften der U 18, die im Juli in Walldorf stattfinden werden. Lea Streicher vom TV Lenzkirch erzielte in der U 20-Klasse die zweitbeste Leistung der weiblichen Teilnehmer mit 29,27 m. Ihre Vereinskollegin folgte in der Frauenklasse mit 25,25 m hinter Natascha Wolf, die auf 25,52 m kam.

Nur wenige Zentimeter entschieden über den Kreismeistertitel der W 13 im Diskuswerfen. Selina Weidinger (TV Neustadt) setzte sich mit 20,20 Metern gegen Lilli Franke (von der LG Baar/TB Löffingen) und Lucy Hartmann vom TV Neustadt mit 19,55 Metern durch. Die Löffingerin hielt sich dafür im Speerwerfen mit 19,28 m schadlos. Lea Streicher war bei der U 20 mit guten 29,79 m ohne Konkurrenz.

Niklas Leber (LG Baar/TB Löffingen) holte sich die Titel in der U 16 mit 33,77 m im Diskuswerfen und 25,23 m im Speerwerfen jeweils vor seinem Vereinskollegen Jakob Uhrhan. Bei den Senioren gewann das Diskuswerfen in der M 40 Thomas Pleil (LG Baar/TB Löffingen) mit 29,83 m. Ottmar Heiler aus dem gleichen Verein siegte in der M 65 mit 32,10 m und Gerold Held vom TuS Oberbaldingen in der M 80 mit 22,55 m.