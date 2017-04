Villingen-Schwenningen Anke Faude beste Keglerin in der Verbandsliga

Saisonbilanz der Schwarzwälder Teams. Zweitliga-Absteiger SG Komet VL/Kegelfreunde Vizemeister

Sportkegeln, Verbandsliga Frauen: (viq) Kuriositäten gab es in der Verbandsligarunde bei den Frauen einige zu verzeichnen. So zog der KSC Dittishausen nach der Vorrunde wegen interner Querelen die Mannschaft zurück. Das Sextett des ESV Villingen weist mit 14:2 Punkten und 3191 Kegeln im Schnitt die beste Heimbilanz auf. Dafür gab es auswärts nur einen Pluspunkt. Die SG Unterkirnach/Furtwangen blieb auswärts mit 0:16 Zählern erfolglos. Die Reserveriege des KSV Hölzlebruck erzielte auf fremden Bahnen mit 3034 Kegeln einen Schnitt, der um 140 Kegel höher war als auf heimischem Terrain.

Zweitliga-Absteiger SG Komet VL/Kf Unterkirnach tat sich in der Liga zunächst schwer, denn in den ersten sechs Spielen gab es gleich drei Niederlagen. Die Halbzeitbilanz von 11:7 Punkten bedeutete schon einen klaren Rückstand zur Spitze. Als zum Rückrundenstart der spätere Meister, SKG Tuttlingen, in den „Schlossberg-Stuben“ auch den zweiten Vergleich gegen das „Faude-Sextett“ gewann und das erste Spiel im neuen Jahr beim Abstiegsaspiranten KSV Hölzlebruck II in den Sand gesetzt wurde, war der Kampf um die Meisterschaft vorzeitig verloren. In den restlichen Begegnungen gewann die SG nochmals neun Punkte, was am Ende die Bilanz auf 20:12 Zähler erhöhte. Diese reichte letztlich zur Vizemeisterschaft, gerade mal ein Punkt vor Immendingen. Mannschaftssprecherin Anke Faude sagte zum Rundenverlauf: „Trotz einiger Fieberkurven waren wir mit der Saison zufrieden.“

Ein wahres Phänomen war das Sextett des ESV Villingen, das zum Ende der Vorrunde mit sechs Zählern auf dem Konto noch zum Kreis der Abstiegskandidaten zählte. Aber besonders die in der Rückrunde gezeigte Heimstärke (in der Endabrechnung 14:2 Punkte) und 3191 Kegel im Schnitt waren Liga-Bestwert. Auswärts dagegen war Villingen ein artiger Gast und nahm nur einen Zähler von den Reisen mit. Dies alles bedeutete Platz fünf bei 15:17 Punkten in der Abschlusstabelle.

Verbandsliga-Aufsteiger SG Unterkirnach/Furtwangen tat sich schwer. Nur 4:14 Punkte in der Herbstbilanz und viele personelle Ausfälle deuteten schon auf den späteren Abstieg hin. Da auswärts 0:16 Zähler in der Bilanz auftauchen, stieg die SG mit 8:24 Punkten als schlechtestes Team ab.

In der Einzelwertung lag Anke Faude (SG Komet/ Kf) mit 564,5 Kegeln Gesamtschnitt klar vor Nadine Maier (RW Kollnau/ 552,5). Regina Kumbartzki (ESV VL) kam als Achte auf einen Schnitt von 542,4 Kegeln.