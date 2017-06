Stimmen zu den Bezirkspokal-Endspielen der Herren und Frauen in Wolterdingen

Fußball: (kat/ju) Stimmen zu den Endspielen der Frauen und Männer um den Bezirkspokal in Wolterdingen.

Kuno Kayan (Vorsitzender des Fußballbezirks Schwarzwald): „Das war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag. Bereits im Frauen-Finale boten sich Pfohren und Tennenbronn ein hochinteressantes Spiel. Das war Werbung für den Frauen-Fußball. Was danach im Herren-Endspiel die Geisinger und Tennenbronner geboten haben, war an Dramatik nicht zu überbieten. Keiner hätte die Niederlage verdient gehabt. Aber in einem Finale gibt es halt immer nur einen Gewinner. Ein Dank auch an Ausrichter FC Wolterdingen.“

Stimmen zum Herren-Finale

MarijanTucakovic (Spielertrainer SV Geisingen): „Einfach super und perfekt. Wir hatten die ganze Saison über in der Bezirksliga wenig Glück. Dieses Mal stand das Glück jedoch auf unserer Seite. Dieser Pokalgewinn ist die Belohnung für meine Mannschaft, die auch bei Rückschlägen immer Charakter gezeigt hat. Der ganze Verein ist über diesen Erfolg glücklich. Jetzt wird in Geisingen kräftig gefeiert. “

Winfried Hermes (Trainer FV Tennenbronn): „Ich bin trotz der Niederlage stolz auf meine Mannschaft. Wir können voll zufrieden sein. Wir haben die vergangenen zwei Jahre den Bezirkspokal gewonnen, da muss man auch damit leben können, wenn man einmal das Endspiel verliert. Wir hätten vielleicht in der ersten Hälfte unsere Vorteile zu einer Führung nutzen müssen. Dennoch bin ich nicht enttäuscht.“

Stimmen zum Frauen-Finale

Daniel Klausmann (Trainer FV Tennenbronn): „Meine Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit gut angefangen und insgesamt mehr Spielanteile. Im Abschluss fehlte aber leider das Glück zur Führung. Im zweiten Spielabschnitt nach der Führung von Pfohren vergab unsere treffsicherste Stürmerin den Foulelfmeter zum Ausgleich. Nach dem zweiten Tor von Pfohren steckte das Team nie auf. Kompliment für diesen Kampfgeist.“

Andreas Pleples (Trainer FC Pfohren): „Das Pokalfinale war von Beginn an eine Partie auf Augenhöhe, in der wir eine frühe Führung von Tennenbronn dank der Glanzparade von Torfrau Meier verhindern konnten. Insgesamt waren wir das bessere Team, das konsequent seine Chancen auch nutzte. Tennenbronn war der erwartet starke und stets faire Gegner bis Spielende.