Villingen-Schwenningen Alles spricht für den FC 08 Villingen

Nullachter auf Kurs in Richtung Titel. Kader bietet Trainer viele Alternativen

Fußball-Verbandsliga: Es war ein herausragendes Wochenende für den FC 08 Villingen – und vielleicht schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Während die Nullachter beim 6:0 in Stadelhofen eine Galavorstellung ablieferten, kassierte Verfolger FC Denzlingen ein überraschendes 3:5 daheim gegen den abstiegsbedrohten SV Endingen. Da der Freiburger FC spielfrei war, summiert sich der Vorsprung der Villinger auf vier (FFC) respektive fünf Punkte auf die Denzlinger, die zudem bereits ein Spiel mehr ausgetragen haben. Und: Am kommenden Wochenende treffen Freiburg und der FCD aufeinander, nehmen sich also gegenseitig Punkte weg.

Hochzufrieden: „Es war nach längerer Zeit mal wieder ein wirklich souveränes Auswärtsspiel“, sagte Nullacht-Trainer Jago Maric hochzufrieden. Er vergaß aber nicht, seinem Torhüter Christian Mendes zu danken, der eine Stadelhofener Großchance nach zwei Minuten pariert hatte. Im weiteren Verlauf bewiesen die Villinger trotz der beiden fehlenden Offensivleute Danilo Cristilli (gelb-rote Karte) und Teyfik Ceylan (privat verhindert) Abschlussqualitäten. Das galt auch für sonst eher seltene Torschützen wie Verteidiger Daniel Niedermann, der gleich zwei Treffer zum 6:0-Erfolg beisteuerte.

Lob: „Der Spielverlauf mit einem 2:0 nach sieben Minuten ist uns entgegengekommen. Aber wir haben unsere Ambitionen auf den Titel überzeugend unterstrichen“, lobte auch der Sportliche Leiter des FC 08, Martin Braun, das Team. Angesichts der Tatsache, dass außer Cristilli und Ceylan mit Mario Ketterer (privat verhindert), Tobias Weißhaar (Muskelfaserriss) sowie Manuel Stark und Damian Kaminski (Rekonvaleszenz nach Kreuzbandriss) noch weitere potenzielle Stammspieler nicht zur Verfügung standen, zog Braun den Schluss, „dass wir bei den Verpflichtungen in der letzten Zeit sicher nicht alles falsch gemacht haben“. Mit Gian-Luca Reho feierte ein weiterer, über Monate hinweg verletzter Spieler, 26 Minuten lang sein Comeback im Verbandsliga-Team.

Breiter Kader: Für die Schlussphase der Saison können die Nullachter aus der kompletten Breite ihres Kaders schöpfen, denn auch Damian Kaminski trug am Sonntag erstmals seit gut einem halben Jahr wieder das FC 08-Trikot in einem Punktspiel. Gegen den FC Löffingen (0:2) kam er in der U23 zu einem 22-minütigen Einsatz und hatte Braun zufolge „gleich einige gute Szenen“.

Vorfreude auf das Derby: Da mit Cristilli, Ceylan und Ketterer am kommenden Wochenende ebenfalls wieder zu rechnen ist, hat Jago Maric für die Partie gegen den FC Bad Dürrheim eine so große Auswahl wie selten. Dass man den Derby-Gegner vor lauter Euphorie nicht unterschätzt, sei dabei aber hundertprozentig klar, so Martin Braun. „Erstens haben wir im Hinspiel gesehen, wie unangenehm die Dürrheimer sein können. Und zweitens zählt das Team an einem guten Tag zu den fünf, sechs besten Mannschaften dieser Liga.“ Durch den Kantersieg in Stadelhofen haben die Nullachter vielleicht noch den ein oder anderen unentschlossenen Fußballfan dazu gebracht, der Partie am Karsamstag im Friedengrund anzuschauen. Auch die Bad Dürrheimer präsentieren sich aktuell in starker Form und haben mittlerweile die Marke von 40 Punkten geknackt.