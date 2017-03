FC Bad Dürrheim gegen FC Waldkirch mächtig unter Druck. Prekäre Personalsituation

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – FC Waldkirch (Samstag, 15 Uhr). Beim FC Bad Dürrheim dreht sich aktuell alles um die prekäre Personalsituation. Nachdem gegen den SV Linx weitere Verletzte dazukamen, gehen Trainer Reiner Scheu so langsam die Spieler aus. Der zweite Vorstand, Alexander Thumer, kann zum Kader für das kommende Heimspiel gegen Waldkirch noch nicht viel sagen. „Das bleibt die spannende Frage. Wir müssen schauen, wer uns am Samstag wirklich zur Verfügung steht. Eventuell verbessert sich bei einigen angeschlagenen Spielern die Situation noch. Es kann sogar sein, dass sich bei dem ein oder anderen ein Einsatz erst unmittelbar vor Spielbeginn entscheidet.“ Definitiv ausfallen wird Jonas Schwer mit einem Mittelfußbruch. Nazir Zulji hat Knöchelprobleme. Hinter den Einsätzen von Hendrik Berg, Sime Fantov und Nico Tadic stehen dicke Fragezeichen. Thumer zufolge müssen eventuell wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen.

Im „extrem wichtigen Spiel zuhause gegen den FC Waldkirch“, so Thumer, müsse die Mannschaft alle Kräfte bündeln und als geschlossene Einheit auftreten. „Alle müssen eng zusammenrücken, und das wird die Mannschaft auch tun. Jeder kann die Tabelle lesen und weiß, dass nach unten kein großes Polster mehr vorhanden ist. Bei weiteren Niederlagen wird es eng für uns“, mahnt der Vizechef.

Gerade wegen der aktuellen Personalsituation dürfte der Tabellenvorletzte aus Waldkirch alles andere als ein leichter Gegner sein. Thumer: „Die Waldkircher haben im Rückspiel den Freiburger FC geschlagen. In der vergangenen Woche gewannen sie 4:1 gegen den SV Stadelhofen, der meiner Meinung nach sehr stark ist. Im Hinspiel hat Waldkirch gegen uns 2:1 gewonnen. Wir müssen einfach schauen, was am Wochenende rauskommt.“ Die eigene Taktik gegen Waldkirch wird sich vor allem nach dem Personal richten, das zur Verfügung steht. „Der Trainer hat aber schon einen Plan“, verrät Thumer.

Nach der 1:3-Niederlage in Linx machte der stellvertretende Vorsitzende dem Team keine Vorwürfe. „Das lag vor allem an der personellen Misere. Im Spiel selbst kamen ja noch weitere Verletzte dazu. Gegen die Spitzenmannschaft aus Linx haben sich die Jungs ordentlich verkauft.“ Ohnehin komme es laut Thumer auf die Art und Weise einer Niederlage an. „Die Frage ist, wie du verlierst. Wenn wir leer ausgehen, die Mannschaft aber kämpft und gut spielt, ist das ein Unterschied, als wenn die Leistung eine Katastrophe ist.“