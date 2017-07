Regionalsport Schwarzwald Alexander Grigo: Der Berg ruft

Villinger Leichtathlet im Trail-Running erfolgreich

Leichtathletik: Es ist Sommer und Ausflüge in die Bergwelt der Alpen stehen bei Urlaubern hoch im Kurs. Viele wollen mit den Gondelbahnen hinauf auf weit über 2000 Meter und fantastische Ausblicke genießen. Der Villinger Alexander Grigo kann da nur müde lächeln. Wenn er die Gondelbahn benutzt, dann nur abwärts. Ihn lockt die Herausforderung, laufend die Berge zu erklimmen. Der 32-Jährige hat sich der Sportart Trail-Running verschrieben. Das sind Herausforderungen, die für Außenstehende extrem sind. „Die oftmals schmalen Pfade zu bewältigen und auf Wegen zu laufen, die nicht alle benutzen, reizt mich neben den tollen Aussichten, die sich auf der Strecke eröffnen“, sagt der Sportler, der für den Lauftreff Pfohren an den Start geht.

Grigo hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich Schwarzwald-Baar und darüber hinaus bei vielen Wettbewerben einen guten Namen gemacht. Auch aktuell startet er bei der Schwarzwald-Berglauf-Serie. Ein Faible für besondere Herausforderungen hatte der Informatiker indes schon immer. Nun ist er nahezu ganz umgestiegen. „Ich bin weg von den reinen Straßenläufen. Die Bergläufe locken mich viel mehr.“

Erst jüngst unterzog sich Grigo mit dem Stubai Ultratrail wieder einer solchen Tortur, zumal es ein Lauf durch die Jahreszeiten war. Am Start noch warmer Sonnenschein, erwartete die Läufer auf über 3000 Meter Höhe der Schnee. „Es ist einer der härtesten Läufe, die es überhaupt gibt“, umschreibt Grigo die rund 30 Kilometer lange Strecke, auf der über 2500 Höhenmeter zu bewältigen waren. Umso erstaunlicher ist seine Leistung. Lange führte der Villinger in Österreich das Feld der Läufer an, bevor ihm die Höhenluft etwas zu schaffen machte und er noch vier andere Athleten an sich vorbeiziehen lassen musste. „Ich war an diesem Tag gut drauf und wollte unbedingt aufs Podium. Letztlich fehlten zwei Minuten zu Platz zwei. Man kann im Training viel simulieren, aber die Höhenluft eben nicht“, bilanziert der Athlet.

Training ist für den 32-Jährigen nahezu täglich angesagt. „Wenn ich morgens ins Büro fahre, habe ich immer meine Trainingstasche dabei.“ Sehr gern bewegt sich Grigo dabei in der Ortenau, wo er nicht zuletzt topografisch gute Bedingungen vorfindet. „Du musst eine gewisse Affinität zu diesem Sport haben. Zwischenzeitlich hat sich eine Szene gebildet, die sich dem Trail-Running verschrieben hat. Extrem ist es nur für Außenstehende.“ Für Grigo ist es auch die perfekte Abwechslung zum Beruf, wenngleich auch eine etwas kostenintensive. „Wenn du in den Großstädten den Marathon läufst, kannst du auch nicht erst am Lauftag anreisen. Ähnlich ist es bei uns mit den Übernachtungen und den Kosten“, sagt Grigo. Schon jetzt lockt ihn Ende des Monats der nächste große Wettbewerb, wenn vom Genfer See hinauf in die Alpen ein weiteres Top-Ereignis ansteht.

Sporadisch hat Grigo auch noch einige Läufe auf eher traditionellen Stecken in den persönlichen Wettkampfkalender aufgenommen. So startete er in diesem Jahr beim Halbmarathon in Edinburgh/Schottland, auch hier mit einem überragenden Erfolg. Unter 9000 gestarteten Läufern erreichte der Villinger auf Platz sechs die Ziellinie. Perspektivisch ist auch weiterhin die Teilnahme am Schwarzwaldmarathon rund um Bräunlingen ein Thema. Über die halbe Strecke ist der Villinger bereits gelaufen, die große Schleife im Wettkampf noch nicht. Unbekannt ist sie für ihn dennoch nicht, denn erst am vergangenen Samstag nahm er die klassische 42-Kilometer-Distanz als zusätzliche Trainingseinheit unter die Laufsohlen. „Die Strecke hat was und ich werde auch einmal beim Marathon starten“, kündigt Grigo an.

Zunächst aber locken wieder Starts bei Veranstaltungen, die Außenstehende gern als extrem bezeichnen. Nicht so die Läufer selbst. „Du rennst bergauf nicht ständig am Limit. Außerdem lässt es sich leichter regenerieren“, erläutert Grigo. Die Bergauffahrt mit der Gondelbahn wird weiterhin nicht das Ding von Alexander Grigo sein. Bergauf die eigenen Grenzen laufend auszuloten, findet er viel reizvoller, zumal in wunderschönen Regionen. Dort, wo andere Urlaub machen.