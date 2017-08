Regionalsport Schwarzwald Alexander Dutty: Beim Lieblingsrennen erneut verbessert

Radsportler vom RC Villingen beim Arlberg-Giro im Sattel. Auch Duffner und Eisenbeis im Einsatz

Radsport: (rp) Alexander Dutty vom RC Villingen startete in St. Anton bei seinem absoluten Lieblingsrennen, dem Arlberg-Giro. Zusammen mit 1100 Fahrern machte er sich auf den beschwerlichen Weg über 148 Kilometer und 2400 Höhenmeter. Dabei galt es die beiden Pässe Silvretta und Arlberg zu überwinden. Dutty, der schon seit Jahren an diesem Wettbewerb teilnimmt, gelang es auch diesmal, seine bisherige Zeit zu unterbieten. „Die langen Steigungen liegen mir einfach. Und es ist mal etwas anderes, als sich bei Rundstreckenrennen immer im Kreis zu bewegen“, sagte der Villinger Radportler.

Dutty hielt sich während des kompletten Rennens in der Spitzengruppe und belohnte sich mit einem 32. Gesamtrang, was in seiner Altersklasse Platz 10 entsprach. „Im nächsten Jahr werde ich wieder antreten mit dem Ziel, mich noch weiter zu verbessern“, kündigte Dutty an.

Den Rems-Murr-Pokal hatte sich Stephan Duffner vom RC Villingen als Rennprogramm auf die Fahnen geschrieben. „Die Rennen sind echt verrückt und extrem bergig“, lautete sein Fazit nach den drei Wettbewerben. Schon beim ersten Start in Schorndorf gab es Probleme und Duffner schied aus. In Backnung gab es eine Schrecksekunde zu überstehen. Ein Autounfall führte zum Rennabbruch und Neustart. Stephan Duffner kam am Ende auf den 36. Platz. Den Höhepunkt beim Rems-Murr-Pokal bildete das beinharte Fellbacher Rennen. Der Kurs quer durch die Weinberge ist an Schwierigkeit kaum zu toppen. Duffner beendete das Rennen auf einem Platz im Mittelfeld. Der missglückte Start in Schorndorf verhagelte ihm allerdings die Gesamtwertung, die der Villinger auf Platz 38 beendete.

Bei der Tour de Pomorze mit Start und Ziel in Swinemünde mit einer Runde durch Nordwestpolen war Julian Eisenbeis unterwegs. 711 Kilometer mit 3500 Höhnmeter galt es für den St. Georgener zu bewältigen. Von Anfang an war Eisenbeis mit einem guten Tempo unterwegs und in der Spitze mit dabei. Bei einer Tempoverschärfung etwa 170 Kilometer vor dem Ziel setzten sich seine beiden Begleiter ab, da Eisenbeis zu diesem Zeitpunkt vor allem mit der Müdigkeit zu kämpfen hatte. Als er das Tief überwunden hatte, versuchte er sich noch einmal heranzukämpfen, doch die beiden Konkurrenten waren zu stark und Eisenbeis landete auf Platz fünf. Seine Endzeit betrug 26:10 Stunden.