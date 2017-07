Regionalsport Schwarzwald Alex Trivellato wechselt nach Bozen

Ex-Verteidiger der Wild Wings zieht es in seine Heimat nach Südtirol

Eishockey: (kat) Alex Trivellato zieht es zurück in seine Heimat. Der Verteidiger wechselt von den Wild Wings zum HC Bozen. Trivellato spielte von 2015 bis 2017 für die Schwenninger. Für die kommende Saison erhielt er bei den Wild Wings keinen Vertrag mehr. Der 24-Jährige bestritt für Schwenningen 102 von 104 möglichen DEL-Spielen und erzielte dabei drei Treffer.

Der Deutsch-Italiener kehrt durch den Wechsel zugleich auch in die Stadt zurück, in der er 1993 auf die W elt kam. Die Bozener, die mittlerweile als HCB Südtirol Foxes aufs Eis gehen, spielen in der österreichischen EBEL (Erste Bank Eishockey-Liga).