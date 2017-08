Alex German fast wie Lothar Emmerich

FC Schonach gewinnt Auswärtsspiel beim SC Konstanz-Wollmatingen

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Schonach 0:1 (0:1) Der FC Schonach hat auch im zweiten Saisonspiel drei Punkte eingefahren. Durch den knappen 1:0-Erfolg bleibt das Team von Trainer Enrique Blanco auch weiterhin ohne Gegentreffer.

Schonach war in der ersten Halbzeit das aktivere Team und stellte die Abwehr der Konstanzer mit einfachen Mitteln wiederholt vor große Probleme. Schon in der fünften Minute konnte sich Alexander German nach einem langen Ball auf der linken Seite durchsetzen und die Schwarzwälder in Führung bringen. Sein Torabschluss erinnerte manchen Zuschauer an das legendäre Tor von Lothar Emmerich.

In der Folgezeit waren die Gäste dem 2:0 näher, als der Gastgeber dem Ausgleich. Schüsse von Yannick Kienzler und German landeten knapp über dem Gehäuse von SC-Torhüter Pascal Biesinger, der kurz vor der Halbzeit einen Freistoß von Jannik Reiner mit einer Fußabwehr zur Ecke lenken musste. Sein Gegenüber Maximilian Pfau musste in der ersten Halbzeit nur einmal auf der Hut sein, als sich die Gastgeber nach knapp 20 Minuten Spielzeit auf der rechten Seite durchspielten und Pfau den Schuss von Francesco Bongiovanni abwehrte.

In der zweiten Halbzeit war die Heimelf das spielbestimmende Team, wobei Schonach durchaus auch Möglichkeiten hatte. In Minute 58 lag der Ausgleich in der Luft, aber Adel Grimm, der von Nicolas Gamp freigespielt wurde, setzte seinen Flachschuss knapp neben den Torpfosten.

Zehn Minuten später wäre den Schonachern fast die Vorentscheidung gelungen, aber der Schuss von German kratzte nur am linken Außenpfosten. Eine Unsicherheit in der Gästeabwehr hätte eine Viertelstunde vor Abpfiff zum Ausgleich führen müssen. Aber die Konstanzer ließen die Riesenchance ungenutzt. Ein Schonacher Abwehrspieler konnte nach einem Freistoß von Dejan Felske, der für große Not im Gästestrafraum sorgte, auf der Torlinie klären. Der FC Schonach hat sich den Sieg durch sein engagiertes Auftreten verdient, wenn auch ein Unentschieden gerechter gewesen wäre.

Tore: 0:1 (5.) Alex German; Schiedsrichter: Baumert (Achern); Zuschauer: 120

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Wetzig, Dold, Romeo (90. Wölfle), Reiner (90. Hettich), Kienzler, German, Kaiser (90.+4 Masny)