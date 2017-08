Regionalsport Schwarzwald Alen Velcic kurz vor Zusage

Aber Panthers-Coach plant nicht mit Eigengewächs Daniel Zacek

Basketball-Regionalliga: (daz) Alles deutet darauf hin, dass Alen Velcic nun doch für eine weitere Saison als Trainer der Panthers Schwenningen fungieren wird. Noch vor einer Woche zögerte Velcic mit seiner Unterschrift, die auch jetzt noch nicht erfolgt ist. Allerdings scheint die nur noch Formsache zu sein. „Ich werde mit ziemlicher Sicherheit noch eine Saison anhängen. Sollten wir wieder nicht die Qualifikation für die 2. Bundesliga Pro B schaffen, werde ich aber definitiv das Feld für einen Nachfolger räumen“, kündigt Velcic an. Am 28. August soll es ein finales Gespräch mit dem Vorstand der Panthers geben.

Bereits am kommenden Montag steigen die Schwenninger Basketballer in die Saisonvorbereitung ein. Noch fehlt ein Spieler, der Aljosa Remus ersetzen soll. Velcic ist sich aber nahezu sicher, dass diese Personalie ebenfalls bis kommenden Montag gelöst sein wird. „Wir haben die Zusage eines Spielers. Den Namen nenne ich erst, wenn alles unterschrieben ist“, so der Panthers-Coach. Die ersten zwei Trainingstage wird es einen Fitnesstest geben. Bei schönem Wetter bittet Velcic zu einer Bike-Tour. Bei schlechtem Wetter wird gelaufen. Ab Mittwoch kommender Woche geht es in die Halle zum Teamtraining. Gestrichen wurde unterdessen das geplante Trainingslager in der Vorbereitung. „Es bekommen nicht alle Spieler dafür von ihren Arbeitgebern frei. Und nur mit der halben Mannschaft anzureisen, bringt nichts“, begründet Velcic den Verzicht auf das Trainingslager.

Apropos Verzicht: Kein Thema für die Mannschaft der Saison 2017/18 ist das Schwenninger Eigengewächs Daniel Zacek. Der talentierte Basketball-Teenager besuchte in der vergangenen Saison schon einige Bundeslehrgänge seiner Altersklasse. Nun ist Zacek offensichtlich nicht sicher, ob er in Schwenningen bleiben oder sofort zu einem höherklassigen Verein wechseln möchte. „Daniel hat Talent und würde uns gut zu Gesicht stehen. Ich brauche jedoch Klarheit bei der Zusammenstellung der Mannschaft. Diese gibt es von seiner Seite nicht. Also ist er kein Thema“, zeigt sich Velcic konsequent.