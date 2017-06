Regionalsport schwarzwald Alen Velcic: "Wir lassen uns nicht unterkriegen"

Die Wiha.Panthers Schwenningen müssen eine weitere Saison in der Regionalliga spielen. Der SÜDKURIER sprach am Freitag mit Panthers-Trainer Alen Velcic.

Herr Velcic, wie groß ist die Enttäuschung?

Enttäuscht war ich vor ein paar Wochen, als uns die Lizenz verwehrt wurde. Jetzt bin ich ein bisschen wütend.

Das heißt, Sie hatten offenbar damit gerechnet, dass Lich die Lizenz an Gießen und nicht an die Panthers verkauft?

Ja. Von den Vertretern der 2. Bundesliga ging die Empfehlung an Lich, nicht an Schwenningen zu verkaufen. Man wollte an uns ein Exempel statuieren, weil wir uns wegen der Ausländerbeschränkung mit der Liga angelegt hatten. So ist es auch gekommen.

Die Panthers müssen demnach definitiv eine weitere Saison in der Regionalliga spielen? Oder gibt es noch eine Hintertür?

Wir werden in der Regionalliga spielen. Für mich fühlt es sich an, als wären wir lebenslänglich in der Liga gefangen.

Was bedeutet das für Sie als Trainer?

Ich habe mir eine Bedenkzeit ausgebeten und auch einige Bedingungen, jedoch nicht im finanziellen Bereich, gestellt. So wie es war, kann es nicht weitergehen. Ich habe zuletzt einige Angebote aus der Pro A und der Pro B abgelehnt, weil ich hier in Villingen-Schwenningen zum Basketballsport stehe. Hier will ich kein Geld mit dem Basketball verdienen. Mir geht es allein um die Rahmenbedingungen.

Und die wären?

Ich kann und werde nicht weiterhin der Packesel für alles und alle sein.

Wie hat die Mannschaft reagiert? Gibt es weitere Abgänge?

Die Mannschaft ist informiert und rund 70 Prozent der Spieler haben sofort für eine weitere Saison in der Regionalliga zugesagt. Das war auch eine der Bedingungen von mir. Wir werden wieder eine starke Mannschaft aufbauen.

Mit welchen Zielen?

Noch stärker aus der Geschichte herauszugehen und noch besseren Sport zu bieten. Wir werden noch mehr Spaß haben und natürlich wieder richtig angreifen.

Gibt es schon Reaktionen der Fans?

Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass unsere Anhänger unsere Jetzt-erst-Recht Stimmung noch stärker unterstützen werden. Nachdem wir so abgekanzelt wurden, werden noch mehr Zuschauer in die Halle kommen und noch mehr Stimmung machen, damit wir auch in der kommenden Saison unsere Ziele erreichen.

Frank Singer hört definitiv als Geschäftsführer auf. Reißt er ein Loch?

Frank bleibt dem Verein erhalten, nur in einer anderen Funktion.

Wer soll ihn beerben?

Es gibt Kandidaten. Auch das ist ein Baustein meiner Bedingungen. Wir brauchen eine funktionierende Führungsetage, auf der die Arbeiten verteilt werden und nicht wie bisher von wenigen ausgeführt werden.

Gibt es aktuell Reaktionen von Sponsoren?

Viele haben Mehrjahresverträge und stehen zu uns. Sie gehen mit uns den Umweg. Es gibt sogar neue Anfragen. Wir werden wieder einen guten Etat haben. Wir lassen uns nicht unterkriegen.

Was sind Ihre persönlichen Lehren aus der Geschichte mit der Lizenzverweigerung?

Ich bin seit 1995 im Schwenninger Basketball involviert, die meisten Jahre als verantwortlicher Trainer. Wir hatten zuletzt viel Spaß und die wohl schönste Spielzeit, seit ich hier bin. Ich kann mich an keine bessere Saison erinnern. Wir haben die Akzeptanz der Fans und der Bevölkerung. Für mich persönlich ist ein Fazit der jüngsten Ereignisse, dass Basketball nicht mehr den allerersten Stellenwert bei mir einnimmt. Natürlich nehme auch ich viele Erfahrungen mit. Der in Deutschland als kleines Dorf Schwenningen bezeichnete Standort wird gestärkt aus der Sache herausgehen. Wir lassen uns unseren Stolz nicht kaputt machen. Wir greifen wieder an.