Regionalsport Schwarzwald Alen Velcic: "Die Panthers liegen mir am Herzen"

Basketball-Trainer zwischen Bedenkzeit und Planungen. Am 21. August Start in Saisonvorbereitung

Basketball: (daz) Die Spieler der Wiha.Panthers Schwenningen bereiten sich derzeit noch individuell auf die Saison 2017/18 vor. Erst am 21. August steht das erste Mannschaftstraining an. Klar ist, dass die Panthers am 23. September mit einem Heimspiel in die neue Runde starten werden. Noch ist nicht ganz sicher, ob Trainer Alen Velcic eine weitere Saison anhängt. Der Coach hat sich Bedenkzeit ausgebeten.

Noch immer wirkt bei den Panthers der gescheiterte Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B nach. Der Meister der Regionalliga hatte wegen eines Formfehlers keine Lizenz erhalten und muss nun eine weitere Saison in der viertklassigen Regionalliga spielen. Die Neckarstädter wollen den sportlichen Erfolg der vergangenen Runde möglichst wiederholen, um dann im zweiten Anlauf in die Pro B zu kommen. „Die Meisterschaft zu wiederholen, wird kein Selbstläufer. Wir sind die Gejagten, zumal es erstmals seit Jahrzehnten so ist, dass der Meister in der Liga geblieben ist. Alle Kontrahenten werden gegen uns über sich hinauswachsen. Keiner wird vor uns in Ehrfurcht erstarren“, glaubt Velcic.

Aus dem aktuellen Meisterteam gibt es gegenwärtig zwei sichere Abgänge. Edin Alispahic hat sich abgemeldet und auch eine Rückkehr des US-Boys Tabari Perry ist bei den Neckarstädtern kein Thema. Offen ist noch, ob der inzwischen 41-jährige Samba Thiam verlängert oder seine Karriere beendet. Bei Aljosa Remus geht die Tendenz in Richtung Vereinswechsel. Bei Boyko Pangarov jun. erscheint eine Verlängerung denkbar. Aktuell haben sieben Spieler für die neue Saison bei den Panthers unterschrieben. Elf bis zwölf Kaderspieler sind die Zielgröße.

Was weitere Neuzugänge betrifft, ist Velcic mit einigen Kandidaten im Gespräch. „Wenn alles klappt, werden wir einen ehemaligen Bundesliga-Spieler verpflichten. Die Gespräche laufen gut“, ergänzt Velcic, will aber keine Namen nennen.

Velcic selbst hat sich bis zum Ende der Woche Bedenkzeit erbeten, ob er als Trainer weitermacht. Allerdings geht die Tendenz klar in die Richtung, dass der Trainer verlängern wird. „Ich hatte in der Vergangenheit auch andere Angebote, aber mir liegen die Panthers am Herzen. Zudem bin ich keiner, der die Flucht ergreift, wenn es einen Rückschlag gibt.“ Für eine Verlängerung von Velcic spricht auch die Tatsache, dass der Übungsleiter selbst mit potenziellen Neuzugängen spricht und auch die Trainingsspiele in der Vorbereitung in den kommenden Tagen terminieren will. Vereinbart ist bereits jetzt die Teilnahme der Panthers an einem hochkarätig besetzten Vorbereitungsturnier am 16. und 17. September in Basel. Möglicherweise wird es auch wieder ein Trainingslager geben. Auch dafür laufen aktuell die Planungen.

Die Punktspielsaison beginnt für die Panthers am 23. September mit einem Heimspiel gegen den TV Langen. Dieser Partie folgt eine Woche später ein Gastspiel beim TV Lich. Nach dem vorliegenden Spielkalender haben die Schwenninger Korbjäger in dieser Saison wieder ein echtes Weihnachtsspiel. Am 23. Dezember wird Fellbach in der Deutenberghalle erwartet. In der Vergangenheit waren diese Partien kurz vor Heilig Abend immer sehr zuschauerträchtig. Darauf setzen die Schwenninger auch diesmal.

Nach dem Trainingsauftakt wird intensiv geübt. Schon jetzt kündigt Velcic in der Auftaktphase täglich zwei Trainingseinheiten an, in denen Schweiß fließen und die Automatismen abgestimmt werden sollen. Velcic ist sich sicher, dass bis dahin alle Akteure ihre Hausaufgaben gemacht haben. „Die Jungs sind ehrgeizig. Da wird keiner mit Übergewicht kommen.“