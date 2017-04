Regionalsport Schwarzwald Acht Tore in Schönwald

21. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Alle vier Spitzenteams punkten dreifach

Fußball, Bezirksliga: FC Dauchingen – SV Überauchen 1:1 (0:0). Der Gastgeber ging stark ersatzgeschwächt in die Partie. Vier Stammspieler fehlten. Halbzeit eins verlief sehr zerfahren, sodass kein Spielfluss zustande kam. Auch Torchancen gab es nicht zu sehen. Zu Beginn des zweiten Abschnittes spielte Dauchingens Torjäger Marius Eisele schön auf Tom Zepf, der den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte. In Minute 71 fiel quasi aus dem Nichts das 0:1. Einen langen Ball aus der Überauchener Abwehr heraus ließ die Dauchinger Abwehr passieren. Pascal Hoch nutzte die Möglichkeit und traf für den Gast. Nach 77 Minuten scheiterte Eisele am Gästetorhüter. Nur zwei Minuten später folgte der verdiente Ausgleich. Tom Zepf schlug aus knapp 30 Metern einen Freistoß in die Gefahrenzone. Der Ball wurde immer länger und alle Spieler sprangen an ihm vorbei. Das Spielgerät landete im Überauchener Kasten und die Partie endete mit einer gerechten Punkteteilung. Tore: 0:1 (71.) Pascal Hoch, 1:1 (79.) Tom Zepf. Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Valerie Baidin (St. Georgen).

FC Pfaffenweiler – SG Riedböhringen/Fützen 3:0 (1:0). Pfaffenweiler war über die gesamte Spielzeit gesehen die aktivere Mannschaft, was sich auch im Ergebnis ausdrückte. Es war ein gutes Bezirksliga-Spiel, in dem der SG vorne die Durchschlagskraft fehlte. Die Gäste kamen so gut wie nie gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Pfaffenweiler hatte die Partie defensiv im Griff und konnte sich vorne auf Florian Herbst verlassen, der mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte. Tore: 1:0 (35.) Florian Herbst, 2:0 (66.) Herbst, 3:0 (90.+1) Herbst. ZS: 130. SR: Domenico Papagno (Kirchen-Hausen).

FV Tennenbronn – SV Geisingen 1:2 (1:0). Hälfte eins verlief ausgeglichen. Auf beiden Seiten bekamen die Zuschauer Torchancen zu sehen. Nach zehn Minuten parierte Geisingens Schlussmann Marjan Tomasic klasse, als Tennenbronns Patrick Hilpert zum Abschluss kam. Dazu kam bei den Gästen im ersten Abschnitt ein Pfostentreffer. Nach einer halben Stunde stellte Manuel Hilser dann aber auf 1:0 für Tennenbronn. Die Begegnung war zeitweise hitzig und es gab einige Karten. In Halbzeit zwei war Geisingen am Drücker und drehte die Partie. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Hilpert brachte Tennenbronn in der Schlussviertelstunde nichts mehr zustande. Tore: 1:0 (28.) Manuel Hilser, 1:1 (63.) Antonio Zubcic, 1:2 (88.) Peter Ochs. ZS: 150. SR: René Hargarten (March). Bes. Vork. Gelb-Rot (76.) Manuel Hilpert, FVT.

SV Obereschach – SV Hinterzarten 2:0 (0:0). Pflichtaufgabe erfüllt: Im ersten Abschnitt agierten beide Teams auf Augenhöhe und neutralisierten sich. Es gab kaum Torchancen. In den zweiten 45 Minuten war der Tabellenführer aus Obereschach überlegen. Das 1:0 war schön herausgespielt. Tom Duffner bereitete den Treffer von Marvin Zimmermann vor. Danach schaltete der SVO einen Gang zurück. Weil Hinterzarten zulegte, mussten die Hausherren den Verwaltungsmodus einstellen und spielten wieder zwingender. Durch das Kontertor zum 2:0, eingeleitet von Roman Riegger, war das Spiel entschieden. Tore: 1:0 (55.) Marvin Zimmermann, 2:0 (90.) Zimmermann. ZS: 220. SR: Marcus Kiekbusch (Aldingen).

FC Hochemmingen – TuS Bonndorf 3:0 (1:0). In den ersten 20 Minuten dominierte der Gastgeber. Die Folge war das schön herausgespielte 1:0. Julian Künstler, Torschütze beim ersten Treffer, hatte nach einer halben Stunde eine tolle Freistoßchance, die der Bonndorfer Keeper aber gut parierte. Mit zunehmender Spieldauer wurde Bonndorf besser und drängte Hochemmingen in die eigene Hälfte. Vor allem nach Standards wurde der Gast gefährlich. Im zweiten Abschnitt nahm das Heimteam die Partie wieder in die Hand. Markus Romer (55.) und Marcel Erath mit einem Lattenschuss hatten gute Chancen. Thomas Waldraff bereitete das 2:0 gut vor, sodass Daniel Disch nur noch einschieben musste. Nach tollem Assist von Romer stellte Jeremias Ketterer auf 3:0. Tore: 1:0 (7.) Julian Künstler, 2:0 (65.) Daniel Disch, 3:0 (90.+3) Jeremias Ketterer. ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Königsfeld – FC Brigachtal 4:1 (1:0). Viel Kampf prägte die ersten 45 Minuten. Königsfeld hatte leichte Vorteile, doch der Gast aus dem Brigachtal bot heftige Gegenwehr. Anders sah es in Halbzeit zwei aus. Das Heimteam war nun klar überlegen. In einer fairen Partie ging das Ergebnis auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0 (24.) Christian Richter, 2:0 (62.) Dominik Eschner, 3:0 (65.) Jörg Holik, 4:0 (72.) Eschner, 4:1 (78.) Dominic Bertsche. ZS: 100. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SV Grafenhausen – SV Hölzlebruck 1:1 (0:0). Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Der Gastgeber blieb auch im dritten Bezirksliga-Spiel 2017 ungeschlagen. Es war eine schnelle Partie auf hohem Niveau. Grafenhausen kam zu fünf, sechs guten Torchancen, während der Gast die einzig große Möglichkeit zum Ausgleich nutzte. Das Heimteam war aktiver. Bis auf ein gröberes Foul sahen die Zuschauer ein faires Spiel. Durch den Punktgewinn übergaben die Grafenhausener die rote Laterne an den FC Schönwald. Tore: 1:0 (49.) Florian Haselbacher, 1:1 (55.) Maik Straub. ZS: 150. SR: Leonardo Vallone (Albbruck).

FC Schönwald – SV TuS Immendingen 2:6 (1:4). Die Hausherren gingen durch Heiko Spath früh in Führung. Innerhalb von nur zehn Minuten sorgte Immendingen aber Mitte des ersten Abschnittes für die Vorentscheidung. Auch nach dem Seitenwechsel erholten sich die Schönwalder nicht mehr von dem Schock und sind seit Sonntag neues Bezirksliga-Schlusslicht. Tore: 1:0 (9.) Heiko Spath, 1:1 (23.) Atila Yüce, 1:2 (26.) Marcel Winkler, 1:3 (28.) Dennis Martin, 1:4 (33.) Jaruka Ndow, 1:5 (56.) Winkler, 1:6 (82.) Martin, 2:6 (88.) Julian Künstler. SR: Friedrich Schaible (Königsfeld). Bes. Vork.: Gelb-Rot (87.) Schönwald.

