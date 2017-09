Abwehrkette bröckelt im Vorfeld

Verbandsligist FC Bad Dürrheim spielt am Sonntag beim FC Denzlingen

Fußball-Verbandsliga: FC Denzlingen – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Vor dem ersten Meisterschaftsspiel schien es undenkbar, dass die Kurstädter nach vier Partien in der Tabelle vor dem kommenden Gegner stehen. Doch der jüngste Aufwärtstrend bei der Elf von Trainer Reiner Scheu und die Tatsache, dass Denzlingen offenbar noch nicht seinen Rhythmus gefunden hat, haben diese Konstellation ergeben. Im bisherigen Saisonverlauf spielten beide Teams gegen die exakt gleichen Konkurrenten.

Auf lange Sicht erwartet Scheu die Denzlinger in der Tabelle deutlich weiter oben. „Ich hoffe natürlich, dass bei ihnen der Knoten erst nach dem Spiel am Sonntag gegen uns platzt. Sie haben überragende Spieler in ihren Reihen, die schon in höheren Ligen aktiv waren“, sagt Scheu. Er hat den Gegner in dieser Saison noch nicht live gesehen, sich aber genügend Informationen über Stärken und Schwächen beschafft, um seine Elf einzustellen. Auf die Reise freut sich der Fußball-Lehrer. „Ich spiele gern in Denzlingen.“ In der Vergangenheit gab es immer enge Spiele zwischen beiden Mannschaften, in denen auch einige Tore fielen.

Vier Punkte sammelten die Dürrheimer aus den vergangenen zwei Partien ein. Die Mannschaft wird sich allerdings erneut verändern. Ali Sari hat sich in den Urlaub verabschiedet. Selim Altinsoy ging mit einer Blessur aus der Partie gegen Offenburg. Ob das dicke Sprunggelenk einen Einsatz zulässt, wird sich kurzfristig entscheiden. Ähnlich ist die Situation bei Nico Tadic, der gegen Offenburg schon Mitte der ersten Halbzeit vom Platz musste und möglicherweise am heutigen Freitag ins Abschlusstraining einsteigt. Jonas Schwer wird erst kommende Woche mit dem Aufbautraining beginnen. Zerrissen wird die Vierer-Abwehrkette nicht nur wegen des möglichen Ausfalls von Altinsoy. Der Togolese Amza Ourotagba, der zuletzt solide seine Abwehraufgaben erfüllte, steht nicht zur Verfügung.

Da die Partie am Sonntag ausgetragen wird, hat Scheu den Trainingsplan etwas umgestellt. Am heutigen Freitag findet das Abschlusstraining statt. Danach wird der Coach wissen, wer die Ausfälle ersetzen soll. Nach zwei Spielen ohne Niederlage streben die Kurstädter einen Ausbau der kleinen Erfolgsserie an, zumal in den nächsten vier Partien die Spiele gegen drei Aufsteiger anstehen.