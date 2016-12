Man stelle sich vor, die Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison – und dies ohne Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayer Leverkusen. So in etwa sieht die verzwickte Situation bei den Ringern in der kommenden Saison aus. Fast die Hälfte der Erst- und Zweitligisten ließ die Frist verstreichen, um für die neuformierte Bundesliga zu melden. Darunter auch die vier Vereine, die derzeit um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft kämpfen. Sie wollen eine Liga mit mehr Mitspracherecht gründen. Der Deutsche Ringerbund hält nichts davon.

In diesem Zwist könnte es nur Verlierer geben. Der Ringerbund hat nun eine neue Bundesliga, in der jedoch einige der attraktivsten Vereine fehlen. Die geplante Deutsche Ringerliga der Gegenseite besteht aktuell aus lediglich sechs Mannschaften, was ebenfalls nicht gerade für Attraktivität spricht. Dass beide Lager in den nächsten Monaten noch zusammenfinden werden, ist mehr als fraglich. Die Fronten sind zu verhärtet. Ein gemeinsamer Nenner meilenweit entfernt.

In knapp einem Monat, am 21. Januar, wird der Deutsche Ringerbund beim dritten Finalkampf in Aschaffenburg den Deutschen Meister küren. Bereits jetzt ist klar, dass der Meisterwimpel an einen Verein geht, der mit dem Verband auf Konfrontationskurs steht und der den Titel auch nicht verteidigen kann. Eine absurde Situation.

In der nächsten Bundesliga-Saison wird es zwar einen neuen deutschen Meister geben. Doch Meistertitel haben meist nur wenig Bedeutung, wenn mehrere Favoriten gar nicht am Start sind. Auch dies ist alles andere als Werbung für die Sportart. Dem Ringersport in Deutschland droht ein Rückschlag.

