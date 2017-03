Bräunlingen 54 Turnteams an den Geräten

Bezirksmeisterschaften in Bräunlingen. Schwarzwälder Mädchen mit guten Chancen

Turnen: (ma) Am Sonntag kommen die besten Turnjugendmannschaften aus den Turngauen Markgräfler/Hochrhein, Schwarzwald und Hegau/Bodensee in die Bräunlinger Sporthalle, um die südbadischen Bezirksmeister der allgemeinen Klasse zu ermitteln. 22 männliche Turnriegen und 32 weibliche Teams kämpfen innerhalb ihrer Alters- und Leistungsklassen um die besten Wertungen, wobei es bei den W/M 14/15, W/M 16/17 und in der offenen Klasse auch um die Fahrkarte zum gesamtbadischen Landesfinale am 6. Mai in Mosbach geht.

In der Bräunlinger Sporthalle gehen über 350 Nachwuchsturner an die Geräte. Dabei kommt es auch zum Vergleich zwischen den einzelnen Turngauen. Die beiden jeweils besten Teams der Bezirksklasse hatten sich bei den Gaumannschaftsmeisterschaften die Teilnahme am überregionalen Bezirksentscheid in Bräunlingen gesichert.

Bei den Mädchen ist der Badische Schwarzwald Turngau durch drei Vereine vertreten. Dies sind der TuS Bräunlingen, der beim Gauentscheid in Blumberg alle Konkurrenzen gewann, und der TV Donaueschingen, der mit seinen Turnerinnen zweimal Zweiter wurde. Am Start ist auch die WG Hornberg/Lauterbach mit einem Team in der Altersstufe W 8/9. Die Chancen für mehrere Treppchenplätze der Schwarzwälderinnen sind nicht schlecht. Eventuell schafft eine der Mannschaften sogar eine Qualifikation zum Landesfinale. Die stärkste Konkurrenz kommt ohne Zweifel vom TV Überlingen, dem SV Istein, TV Güttingen und dem StTV Singen.

Bei den Jungs kommen die Schwarzwaldvertreter aus mehreren Vereinen, wobei der TuS Bräunlingen, TV Donaueschingen je ein und die WG Schwarzwald/Baar zwei Teams in den aussagekräftigen Turnwettkampf schicken. Die Experten sind gespannt, wie sich die Gauteams gegen die starke Konkurrenz vom StTV Singen, TSG Ötlingen, SV Istein und TV Ludwigshafen behaupten. Die Chancen auf einen Platz auf dem Siegertreppchen sind bei den Jungs nicht ganz so hoch wie bei den Schwarzwälder Mädchen. Die jüngeren Jahrgänge eröffnen die Wettkämpfe am Sonntag um 10 Uhr. Kurz nach der Siegerehrung um 13.30 Uhr beginnen die Teams der älteren Jahrgänge ihren Wettkampf, der voraussichtlich gegen 16.30 Uhr (Siegerehrung 17 Uhr) beendet sein wird.